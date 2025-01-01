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Большой куш: стали известны имена новосибирцев, пополнивших список миллионеров в 2024 году

  • 01/01/2025, 10:00
Автор: Ольга Кирсанова
Большой куш: стали известны имена новосибирцев, пополнивших список миллионеров в 2024 году
Уходящий год стал «урожайным» для любителей испытать удачу в лотерее

Уходящий год стал богатым на события разного характера: было как много потерь и разочарований, так и приятных моментов. Некоторые люди, потерпевшие неудачу в этот период, списывают выпавшие на их долю испытания на «високосность» года. А поймавшие удачу за хвост считают полученные презенты наградой за старания и терпения. К их числу однозначно относятся победители крупных лотерейных розыгрышей.

Список новосибирских миллионеров в 2024 году пополнили сразу несколько человек, однако, обладателями самых крупных призов стали пятеро.

В апреле Фортуна повернулась лицом сразу к двум жителям региона. «Портал» счастливчиков открыла кладовщица новосибирской птицефабрики Наталья Савченко. Спонтанно купленный лотерейный билет сделал её богаче почти на 29 миллионов рублей. Рекордный суперприз гослотереи был разыгран 22 марта в 6587-м тираже.

Большой куш: стали известны имена новосибирцев, пополнивших список миллионеров в 2024 году

— Перед работой допивала чай и спонтанно решила взять билет. Числа отметила интуитивно. Через неделю зашла в мобильное приложение и увидела многомиллионную сумму, — восторженно поделилась новоиспечённая миллионерша.

После неожиданно свалившегося на неё счастья Наталья заявила, что хочет купить квартиру дочке и погасить кредиты в банке.

Вторым апрельским счастливчиком стал стример из Новосибирска Олег Тиханов— его выигрыш составил почти четыре миллиона рублей. Сибиряк участвует в лотереях на протяжении 10 лет.

Большой куш: стали известны имена новосибирцев, пополнивших список миллионеров в 2024 году

На заветный тираж мужчина купил несколько билетов в мобильном приложении. По итогам тиража счастливыми стали два билета: первый выиграл 3 897 912 рублей, а второй — 95 628 рублей. Совокупный приз составил 3 993 540 рублей. Так спустя несколько лет увлечения лотереями Олег в одночасье стал миллионером.

На выигранные деньги блогер планирует купить квартиру в сибирской столице.

Третьим везунчиком оказался сотрудник ведомственной охраны Владимир Ракецкий. Мужчина выбрал сразу 3 билета на 5 тиражей подряд и в итоге его выигрыш составил 22 450 120 рублей. Лотерейки он покупает уже 10 лет. Однажды он зараз потратил на них 11 тысяч рублей.

Большой куш: стали известны имена новосибирцев, пополнивших список миллионеров в 2024 году

— Поначалу мне не везло. А в июне этого года, возвращаясь с суточной смены, зашёл в киоск и купил сразу несколько билетов. Числа выбрал, проанализировав архив тиражей, на основании выигрышных комбинаций в четырёх последних розыгрышах, — поделился с журналистами Владимир Иосифович.

Сибиряк признался, что последние несколько лет были тяжёлыми для него. Он считает, что вместе с выигрышем в его жизни начнётся светлая полоса. Сорванный куш мужчина планирует потратить на ремонт в квартире, помощь с жильём своим близким и погашение кредитов.

Нежданное счастье «свалилось» ещё на одного жителя Новосибирска — им стал дворник Константин Охременко. Мужчина участвует в моментальных лотереях два года и за это время выигрывал несколько раз призы по 2 000 рублей. В день крупного выигрыша он купил сразу 10 билетов, выбрав их из разных частей пачки. На этот раз удача улыбнулась Константину Викторовичу во все 32 зуба — он стал обладателем суперприза в 24 миллиона рублей.

Большой куш: стали известны имена новосибирцев, пополнивших список миллионеров в 2024 году

— Дома рассказал о выигрыше дочке и жене, они весь вечер в шутку называли меня миллионером и до конца не верили мне. В скором времени обязательно накрою стол для близких, чтобы всем вместе отпраздновать такое приятное событие, — поделился сибиряк.

Свой выигрыш победитель хочет потратить на семью.

В начале декабря список новосибирских миллионеров пополнил счастливчик, ставший обладателем суперприза в размере 52 060 770 рублей. Новоиспечённый мультимиллионер Александр Г., попросивший организаторов не разглашать его данные, купил билет всего за 50 рублей в мобильном приложении. Несколько лет назад мужчина переехал с семьёй из Омска в Новосибирск. Сейчас он на пенсии и посвящает время трём подрастающим внукам. В свободное время любит ходить на охоту.

Участие в лотереях — тоже хобби Александра, которое зародилось у него ещё во времена СССР. Тогда сибиряк выиграл автомобиль ВАЗ 2103, и с тех пор участие в государственных лотереях стало для мужчины неотъемлемой частью жизни.

— Я люблю участвовать в лотереях, для меня это уже — что-то родное, традиционное, воспоминание с советских времён, — говорит Александр.

Свой выигрыш мужчина планирует пустить на благотворительность.

— На большую часть построю детям с синдромом Дауна помещение, чтобы в будущем там для них проводили развивающие кружки, — поделился сибиряк.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ победители гослотерей предпочитают тратить выигранные средства на улучшение жилищных условий, закрытие долгов, погашение кредитов и покупку автомобиля. Некоторые победители также стремятся не только улучшить свою жизнь, но и помочь другим.

Фото Оксаны Мочаловой, Lotonews

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : миллионеры выигрыш в лотерею


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