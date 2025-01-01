До -12 похолодает 1 января в Новосибирске

Первый день Нового года встретит новосибирцев морозной, но бесснежной погодой. Температура воздуха ночью опустится до -10…-12 градусов, в пригороде столбики термометров опустятся до -17.
Днём в сибирской столице тоже будет холодно — до -8…-10.
— Будет переменная облачность, без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -10, -12 , в пригороде до -15 градусов. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
А первый день года на Руси чтили память Ильи Муромца — одного из самых известных героев древнерусского былинного эпоса, который избавил Киев от татарского Калин-царя. Считается, что его прототипом был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха. В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества. В День Ильи Муромца на Руси с раннего утра было принято посещать церковь, молиться святому Илье Печерскому о крепости духа, а также просить о здоровье и защите семьи.
Кроме того, наши предки старались в этот день придерживаться определённых правил, чтобы предстоящий год был счастливым и удачным. На Илью Муромца рекомендуется не заниматься тяжёлой работой и решением сложных вопросов. Считалось, что это может привлечь неудачи в новом году.
Встретить утром 1 января мужчину — обещает удачу. А чтобы год прошёл успешно, нужно в этот день несколько раз переодеться, желательно в одежду ярких и оптимистичных цветов. Считается, чем больше человек сменит нарядов, тем интереснее и насыщенней пройдёт год.
А вот чего точно нельзя делать 1 января, так это выносить мусор — можно вместе с ним вынести удачу из дома. Также не стоит брать в долг деньги — весь год придётся расплачиваться.
В День Ильи Муромца наши предки наблюдали за природой, чтобы узнать, будет ли урожайным следующий год.
— Закат красный, а небо звёздное — год будет урожайным на пшеницу, чечевицу и ягод.
— Сильный ветер — к изобилию орехов.
— Тёплая погода 1 января — к богатому урожаю ржи.
— Дождь на Илью Муромца сулил неурожаи и несчастья.
— Снегирь поёт — к снежным и пасмурным дням.
Ранее редакция сообщала о том, что синоптики пообещали в первой декаде января 2025 года тёплую погоду.
Источник фото freepik.com/автор wirestock
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