Дети нового поколения «Бета» появятся первого января в Новосибирске

1 января 2025 года в мир вступит новое поколение детей — поколение «Бета». К этой эпохе будут относить людей, родившихся с 2025 до 2039 года.

«Бета» сменят поколение «Альфа», чья эпоха длилась с 2014 по 2024 годы. Напомним, людей, родившихся в 1996-2010 годах, называют зумерами (Z), с 1981 по 1996 —миллениалами (Y), с 1965 по 1980 год — поколением X.

Новое поколение детей «наследует мир, сталкивающийся с серьезными социальными проблемами», — цитирует New York Post. футуролога Марка Маккриндла, создателя термина «Поколение Альфа». По его словам, к 2035 году, поколение «Бета» будет составлять 16% населения Земли и ему придется жить в мире, где искусственный интеллект интегрируется во многие сферы повседневной жизни.

Напомним, теория поколений — это концепция, которая предполагает, что у людей, рожденных в конкретную эпоху, общие ценности, убеждения и поведенческие модели. Теория разработана американскими историками и социологами Уильямом Штраусом и Нилом Хау.

По данным управления ЗАГС Новосибирской области, за 11 месяцев 2024 года в регионе родилось 22922 ребенка, которые относятся к поколению «Альфа».

Самыми популярными мужскими именами были Александр, Михаил и Марк, женскими — Анна, Ева и Алиса. Самые редкие мужские имена Валесерг, Кай и Марат, женские —Александрия, Ассоль и Афина.

Ранее редакция сообщала о том, что около девяти тысяч жительниц Новосибирской области впервые стали мамами.