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Большой новосибирский планетарий назвали в честь российского космонавта-испытателя Анны Кикиной

  • 22/06/2023, 17:59
Большой новосибирский планетарий назвали в честь российского космонавта-испытателя Анны Кикиной
Анна Юрьевна рассказала, что уже несколько лет плодотворно сотрудничает с «Планетарием», и, даже находясь на борту МКС, она проводила образовательные уроки для воспитанников детского центра.

О том, что имя космонавта Анны Кикиной присвоили Большому новосибирскому планетарию, сегодня, 22 июня, заявил мэр Анатолий Локоть на встрече с первой новосибирской женщиной-космонавтом.

«Мы всегда говорим, что Новосибирск – это город с крыльями. В нашем городе жил и работал основоположник космонавтики Юрий Кондратюк, в годы Великой Отечественной войны здесь размещался филиал конструкторского бюро А. С. Яковлева, сюда был эвакуирован Центральный аэрогидродинамический институт. Авиационная наука продолжает развиваться в Новосибирске и сегодня – в нашем городе производятся уникальные аппараты для космической отрасли. Мы много сделали для развития отечественной космонавтики. И теперь в нашем городе есть свой космонавт – Анна Юрьевна Кикина. Она родилась и выросла в Новосибирске, училась здесь в школе, окончила институт, отсюда она выпорхнула в большую жизнь, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В честь космического полёта нашей землячки – безусловно, исторического для города Новосибирска – мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной».

Анна Юрьевна рассказала, что уже несколько лет плодотворно сотрудничает с МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», участвует в подготовке и реализации различных проектов. Даже находясь на борту Международной космической станции, космонавт находила возможность проводить образовательные уроки для воспитанников детского центра.

«Новосибирск – мой любимый город, где я родилась и выросла. Я сохранила любовь к своему родному городу спустя все эти годы, всегда рада сюда приезжать. Здесь живёт моя семья, мои наставники, которые многое для меня сделали, заложили понимание об устройстве жизни, делились своими знаниями и душевной теплотой. Даже на МКС на моем рабочем месте на стене висели флаг и герб Новосибирска и Новосибирской области, а также символ нашего города. Новосибирск взращивает людей с правильным отношением к жизни, к людям, к природе. Будем вместе продолжать развивать наш город и радоваться нашим достижениям», – обратилась Анна Кикина к новосибирским школьникам.

Анна Юрьевна – российский космонавт-испытатель № 129, пятая женщина-космонавт России, первый космонавт из Новосибирска. В октябре 2022 года она стала первым российским космонавтом, совершившим полёт на корабле CREW DRAGON в рамках программы перекрёстных полётов между двумя странами. Полёт продолжался 157 суток 10 часов 01 минуту.

С начала своего космического пути Анна находится в тесном сотрудничестве с Большим новосибирским планетарием, который следит за её судьбой, освещает её профессиональные успехи и достижения. В честь космического полёта Анны Кикиной планетарий организовал экспозицию, посвященную прославленной землячке.

Анна Юрьевна передала музею планетария несколько вещей, которые находились с ней на МКС: игрушку, изображающую символ Новосибирска – Городовичка, флаг Новосибирска и флаг Большого новосибирского планетария.

Фото с официальной страницы мэра Новосибирска Вконтакте

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска власть Анна Кикина Анатолий Локоть


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