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Жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД

  • 22/06/2023, 18:05
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Жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД
Поводом стало отсутствие проверок зимнего содержания городских дорог. У истицы и ответчиков разное понимание угроз жизни и здоровью граждан от снега и наледи.

В суд Железнодорожного района поступил иск от жительницы Новосибирска Анны Добровольской о признании незаконным бездействия руководства городского и областного управления ГИБДД в части внеплановых проверок зимнего содержания улично-дорожной сети. Как следует из иска (имеется в распоряжении редакции), поводом, по мнению истицы, стало отсутствие неплановых проверок данными структурами исполнения городскими властями обязанностей по зимнему содержанию дорог, своевременной их уборке от снега и наледи. В то же время, и это признаёт истица, ссылаясь на ответы областного и городского управлений ГИБДД, в период, о котором идёт речь действовал утверждённый правительством РФ мораторий на внеплановые проверки хозяйствующих объектов, за рядом исключений.

При наличии у уполномоченного органа надзора сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждённых данных о том, что нарушение причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению их соблюдения, говорится в тексте постановления.

Новосибирские автовладельцы вынуждены сами регулировать дорожное движение (видео)

В ГИБДД, как следует из цитаты  ответа в иске, «наличие сформированных снежных валов на проезжей части не является непосредственной угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан».

Считаю такой подход неверным, поскольку наличие снежных валов, влекущее сужение дорог и снижение видимости, а также наличие скользкости на дорогах и тротуарах влечёт риск увеличения количества ДТП, непосредственную угрозу здоровью и жизни граждан, заявляет со своей стороны истица. При этом тяжесть от полученных травм может быть различной.

По информации ещё одного новосибирского общественника Владимира Кириллова, только за первый квартал текущего года в ГИБДД поступило несколько сотен обращений граждан относительно зимнего содержания дорог. Эти обращения, по словам Кириллова, могли бы стать поводом для привлечения виновных хозяйствующих субъектов к ответственности с наложением на них штрафа, как это было в допандемийный период.

Ранее таких штрафов выносилось на 100 – 150 млн руб в год, рассказывает Кириллов. Сейчас, как я понимаю, ничего не выносится, хотя пандемия отменена. Сейчас можно проводить проверки как плановые, так и внеплановые, в том числе, по жалобам жителей. Таких обращений в адрес ГИБДД было порядка 200 штук за первый квартал этого года. Это касалось снежных валов, отсутствия уборки тротуаров. Ответы жителям, активистам Новосибирска были как под копирку: у нас ограничения, мы представления не вносим, только вносим предостережения.

Редакция Infopro54 направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области по поводу количества обращений жителей и фактов ДТП по причине ненадлежащего содержания дорог.

Ранее редакция сообщала, куда жители Новосибирска могут обращаться по поводу некачественной уборки улиц.

Фото Flickr — GensaGensa

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : содержание дорог


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