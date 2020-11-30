Борьба за кресло в новом созыве Госдумы выходит «в народ»

«Единая Россия»

В Кировском и Ленинском районах Новосибирска начали распространяться листовки депутата Госдумы Виктора Игнатова вместе с фондом «Общее дело». В листовках жителей просят использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, а также предлагают замерить кислород в крови и бесплатно получить набор масок в приемных фонда. Интересно, что на листовках нет логотипа партии «Единой России». На них фигурируют только бренды фондов «Общее дело» и «Ключевое решение». Кстати, Игнатов курировал выборные кампании «Единой России» в 2020 году в горсовет и заксобрание, где партия довольно серьезно ухудшила свой результат 2016 года. В горсовете Новосибирска единороссам удалось набрать большинство только за счет примкнувших к ним самовыдвиженцев.

Ранее СМИ сообщали о планах Игнатова вновь избираться на выборах в Госдуму седьмого созыва по округу №138 (Барабинский район Новосибирской области, Кировский и Ленинский район Новосибирска). Напомним, фонд «Общее дело», главой которого является депутат заксобрания Вениамин Пак, на минувших выборах в горсовет Новосибирска и региональный парламент показал очень хорошую эффективность. В заксобрание прошли двое кандидатов от фонда, а в горсовет — пятеро. Отметим, что, несмотря на партийную принадлежность, на своих округах эти кандидаты также активно продвигались именно от фонда. Символика «Единой России» на их полиграфической продукции практически не фигурировала. Неудивительно, что в Кировке и Ленинке Виктор Игнатов решил пойти на выборы заручившись поддержкой раскрученной у населения районов общественной организации.

На округе №136 (Центральный, Октябрьский, Дзержинский, Новосибирский, Болотнинский, Маслянинский, Мошковский) до недавнего времени можно было предположить исключительно участие действующего депутата Максима Кудрявцева, который достаточно активен и узнаваем в соцсетях. В то же время в ряде телеграм-каналов транслируется информация о возможном участии (минимум в праймериз от «ЕР» на данном округе) другого действующего депутата — ЛДПРовца Дмитрия Савельева. Позже эту информацию растиражировали региональные СМИ со ссылкой друг на друга. В реготделении ЛДПР редакции подтвердили информацию о выходе Савельева из партии. По словам координатора новосибирского реготделения ЛДПР, депутата заксобрания Александра Щербака, партийные кандидаты в депутаты Госдумы от Новосибирска пока не определены.

Неоднозначная ситуация и на округе №135 (Заельцовский, Калининский, Железнодорожный, Новосибирский, Венгеровский, Колыванский, Куйбышевский, Кыштовский, Обь, Северный, Татарский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Чистоозерный). Действующий депутат Андрей Каличенко в последнее время активизировал работу в соцсетях и в части походов «в народ» после долгого простоя, не оставшегося незамеченным в федеральных рейтингах активности. Возможно, этот «движняк» оценят однопартийцы, доверив депутату право побороться за мандат еще на пять лет. Однако некоторые источники Infopro54 в качестве альтернативы Каличенко называют его соратника как по партии, так и по компании ООО «Энергомонтаж» — депутата заксобрания Ивана Сидоренко. Собеседники редакции отмечают узнаваемость депутата, которая уже не первый созыв позволяет ему выигрывать выборы регионального парламента со значительным отрывом от соперников.

Кандидатуры по округу №137 (Первомайский, Советский, Бердск, Искитимский, Новосибирский, Баганский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Ордынский, Сузунский) пока обсуждаются. Ранее его представлял теперь уже сенатор Александр Карелин.

КПРФ

Округ №138. В реготделении КПРФ проведение конференции, на которой определятся кандидаты в Госдуму нового созыва, предварительно запланировано на середину декабря. О планах побороться за место в нижней палате российского парламента пока заявил только депутат заксобрания, руководитель Ленинского районного отделения партии Роман Яковлев. Он показал наилучший результат от КПРФ на выборах в региональный парламент-2020 — почти 7200 голосов. Для Яковлева это станет не первым участием в выборах в Госдуму. Пятью годами ранее он уже выдвигался против единоросса Игнатова. Стоит отметить, что на выборах 2016 года в партии до последнего момента делали ставку на то, что по округу пойдет депутат Госдумы Вера Ганзя, однако практически перед самым началом кампании руководство обкома КПРФ переиграло ситуацию. Вероятнее всего, Ганзя, как и пять лет назад, может выступить в составе если не федерального, то областного списка.

Округ №137. Здесь источники Infopro54 называют фамилии нескольких возможных претендентов. Один из них — глава Первомайского района Виталий Новоселов.

— Он был помощником Локтя по Госдуме, а теперь сам туда стремится, — сообщает источник редакции.

По словам еще одного источника в партийных кругах, глава Первомайки уже встречался с коммунистами в другом районе, входящем в состав округа.

— Идут какие-то подпольные игры, — говорит собеседник. — К нам на встречу приезжал глава Первомайского района. Намекал, что собирается. Но вроде его не пускают, «сливают». Что-то определенное станет, как обычно, известно в самый последний момент.

«Сливать» Новоселова в обкоме могут в пользу кандидатуры вице-мэра Артема Скатова. Здесь источники редакции пока расходятся во мнении, будет ли его двигать обком или нет. Напомним, что один из них сообщал, что такая информация действительно «гуляла», однако лидер коммунистов области, мэр областного центра Анатолий Локоть, по словам собеседника редакции, вряд ли отпустит его от себя. По словам еще одного партийца, такой сценарий может быть вполне реализуем.

— По информации, которая у меня есть, Скатов сильно рвется в Госдуму по «Карелинскому» округу, — сообщает источник. — Он хочет взять реванш за то, что в 2018 году его исключили из состава обкома. Мне интересно, как его будут проводить на конференции.

Любому потенциальному кандидату, с одной стороны, могут сыграть на руку результаты КПРФ на выборах- 2020 в Первомайском районе: три кандидата от партии стали депутатами горсовета Новосибирска (Алексей Михайлов, Андрей Любавский и Павел Горшков), еще один (Никита Галитаров) — заксобрания области. С другой стороны, сейчас местное отделение переживает конфликт с областным, особенно после решения бюро обкома прошлой недели о снятии с должности первого секретаря Первомайского райкома Елены Ивановой, из-за чего не исключено, что кандидатура, предложенная обкомом, на местном уровне может быть воспринята в штыки. Кроме того, под вопросом и узнаваемость Новоселова за пределами района. Если говорить о Скатове, то к нему довольно критическое отношение внутри самой партии, что подтверждает конференция двухлетней давности. Не добавило, мягко говоря, чиновнику очков и участие в выборах 2020 года в составе списка КПРФ в Заельцовском районе, где ставленники «команды мэра» проиграли кто самовыдвиженцу, кто ЛДПРовцу.

Пятью годами ранее кандидатом от партии по округу № 137 выступал экс-депутат Госдумы Александр Абалаков.

Округ №136. Пока наиболее вероятным здесь видится участие в выборах в Госдуму от коммунистов второго секретаря обкома партии, бывшего вице-спикера горсовета Новосибирска Рената Сулейманова. Об этом аккуратно намекают и в самом обкоме КПРФ, правда, «переведя стрелки» на местное отделение партии в Мошковском районе, входящем в состав избирательного округа.

— Одним из вопросов, рассмотренных на конференции (Райкома. — Ред.), стали предстоящие выборы в Государственную Думу, — сообщает сайт обкома КПРФ. — Мошковский район входит в 136 Центральный округ, и местное партийное отделение предложило выдвинуть по этой территории кандидатуру Рената Сулейманова.

Учитывая, что обычно политики уровня Сулейманова и выше так открыто говорят «гоп», когда уже окончательно куда-то «прыгнули», вопрос можно считать решенным. Как уже было сказано, одним из основных соперников Сулейманова может стать Кудрявцев или Савельев — в случае участия последнего в праймериз и их успешном исходе. Однако стоит напомнить, что пятью годами ранее свои силы на округе на выборах в Госдуму пробовал и лидер новосибирских «навальнистов» Сергей Бойко, выигравший в сентябре 2020-го у Сулейманова мандат горсовета. За пять лет после думских выборов политик заметно прибавил в плане узнаваемости, особенно после прошлогодних выборов мэра Новосибирска, где занял второе место, набрав более 18% голосов избирателей против ранее прогнозируемых 9%. Сам Бойко в одном из эфиров на своем интернет-канале, отвечая на вопрос зрителей о перспективах участия, заявил, что пока говорить об этом преждевременно.

Наконец, округ №135. Пятью годами ранее здесь в качестве кандидата в депутаты выступил проигравший выборы в заксобрание в 2020 году экс-депутат Андрей Жирнов. Стоит отметить, что здесь, по итогам последней избирательной кампании, коммунисты утратили ряд позиций на территории Железнодорожного и особенно Заельцовского района. Что касается Калининского района, то здесь ситуация и ранее была непростой для КПРФ. В частности, на окраинах района избираются представители «Единой России». В центре, как показали выборы, — хоть и единороссы, но представляющие интересы лидера «Гражданской платформы» Александра Манцурова. Не исключено, что о своих амбициях может в очередной раз заявить и лидер реготделения «Родины» Виктор Илюхин, также участвовавший в выборах пять лет назад.

Фото из группа Госдумы РФ Вконтакте