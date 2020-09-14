В региональном парламенте седьмого созыва ЕР сохранит большинство

После обработки 96% бюллетеней голоса по областным спискам кандидатов распределились следующим образом. Партия «Единая Россия» набрала 38,04%, КПРФ — 16,93%, ЛДПР — 13,18%, партия «Новые люди» — 7,2%, «Справедливая Россия» — 5,99%, «Партия пенсионеров» — 5,7%, партия «Родина» — 3,29%, российская экологическая партия «Зеленые» — 2,75%, партия «За правду» — 2,01%, «Партия Роста» — 1,4%.

— К распределению депутатских мандатов, в соответствии с законодательством, допускаются политические партии, набравшие 5 и более процентов голосов избирателей, — напомнила на пресс-конференции в ТАСС председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. — Таким образом, к распределению мандатов по единому округу допущены 6 партий, преодолевших пятипроцентный барьер.

По предварительным данным, по одномандатным избирательным округам 27 мандатов получают кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», 6 — КПРФ, 2 — партия «Родины» и 3 мандата — кандидаты-самовыдвиженцы.

— По предварительным итогам формирования состава Законодательного собрания Новосибирской области, из 76 мандатов партия «Единая Россия» получает 44 мандата, КПРФ — 14, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Родина», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» — по 2, самовыдвижение — 3 депутата, — перечислила Благо.

Напомним, в 2015 году на выборах шестого созыва по одномандатным округам «Единой России» достались 32 места, КПРФ — 5, 1 — представителю «Гражданской платформы». В шестом созыве 50 из 76 депутатов числились во фракции ЕР. В объединении коммунистов — 17. По 4 — от ЛДПР и «Справедливой России», 1 представлял «Гражданскую платформу».

По данным облизбиркома, в выборах приняли участие 28% избирателей области. В 2015 году — 30,71%.

Судя по данным, которые были размещены на сайте облизбиркома на 14:00 14 сентября,

больше всего голосов избирателей набрал Андрей Панферов — 16481. Он улучшил результат 2015 года (15 тысяч). На втором месте — председатель шестого созыва регионального парламента Андрей Шимкив — 14903 (в 2015 году — 16 тысяч голосов). На третьем — Василий Иваков с 13380 голосами.

Впрочем, до максимума 2015 года не дошел ни один кандидат. В 2015 году самую высокую поддержку избирателей получил Иван Мороз (17,8 тысячи голосов), занимавший пост председателя регионального парламента пятого созыва. У некоторых депутатов, прошедших в седьмой созыв, поддержка на округе уменьшилась (см. таблицу).

Жесткая борьба развернулась на 11 и 12 округах, где двое лидеров довольно долго шли «ноздря в ноздрю». В итоге в Искитиме представитель ЕР вырвал победу у оппонента из КПРФ, а в Бердске — у ЛДПР.

В список одномандатников не попали такие старожилы регионального парламента, как Денис Субботин, Сергей Титков, Федор Николаев, Ирина Диденко, Анатолий Жуков, Андрей Жирнов, Алексей Александров и т.д. Из новичков шестеро представляют «Единую Россию», трое — КПРФ, двое — партию «Родина».

Впрочем, не исключено, что часть старожилов пройдет в региональный парламент по спискам.

Предварительные итоги выборов в заксобрание Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным округам

№ округа Депутат Партия Проголосовало в 2015 (тыс. чел.) Депутат Партия Проголосовало в 2020 году (тыс. чел.) 1 Андрей Панферов ЕР 15 Андрей Панферов ЕР 16 481 2 Алексей Варющенков ЕР 9,6 Игорь Умербаев ЕР 12495 3 Сергей Зарембо КПРФ 6,8 Владимир Лаптев ЕР 7558 4 Сергей Титков ЕР 9,4 Олег Иванинский ЕР 7017 5 Александр Кулинич ЕР 10,1 Александр Кулинич ЕР 8581 6 Денис Субботин ЕР 10,4 Василий Иваков ЕР 13380 7 Анатолий Жуков ЕР 12,3 Олег Подойма ЕР 7086 8 Сергей Гайдук ЕР 10 Александр Морозов ЕР 11432 9 Александр Шпикельман ЕР 13,6 Александр Шпикельман ЕР 10786 10 Валентин Сичкарев ЕР 9,9 Валентин Сичкарев ЕР 9435 11 Анатолий Григорьев ЕР 7,3 Ильгиза Лотфуллина ЕР 4072 12 Борис Прилепский ЕР 7,1 Валерий Бадьин ЕР 5227 13 Андрей Шимкив ЕР 16 Андрей Шимкив ЕР 14903 14 Иван Мороз ЕР 17,8 Иван Мороз ЕР 8378 15 Федор Николаев ЕР 10,1 Елена Тырина ЕР 9659 16 Зоя Родина ЕР 6,6 Зоя Родина ЕР 4636 17 Игорь Гришунин ЕР 19,6 Игорь Гришунин ЕР 6035 18 Владислав Кошкин ЕР 6,7 Анатолий Юданов ЕР 4510 19 Николай Мочалин ЕР 7,5 Николай Мочалин ЕР 4496 20 Олег Мирошников ЕР 5,4 Виталий Быков КПРФ 4398 21 Сергей Клестов Артем Скатов КПРФ 3,7 7,3 Константин Антонов Родина 3918 22 Андрей Жирнов КПРФ 6,2 Илья Поляков Самов. 7427 23 Александр Манцуров ГП 4,6 Александр Каличенко ЕР 4563 24 Анатолий Вандакуров ЕР 6,5 Вячеслав Илюхин Родина 5603 25 Иван Сидоренко ЕР 8,7 Иван Сидоренко ЕР 6209 26 Вениамин Пак ЕР 11,1 Вениамин Пак ЕР 6965 27 Евгений Подгорный ЕР 8,1 Евгений Подгорный ЕР 4765 28 Валерий Червов ЕР 9,4 Валерий Червов ЕР 4622 29 Дмитрий Козловский ЕР 6 Дмитрий Козловский ЕР 3438 30 Олег Сметанин ЕР 5,8 Яков Новоселов КПРФ 4746 31 Роман Яковлев КПРФ 5,1 Роман Яковлев КПРФ 7197 32 Алексей Александров ЕР 5,4 Дмитрий Макаров КПРФ 4433 33 Евгений Смышляев КПРФ 4,5 Евгений Смышляев КПРФ 3371 34 Сергей Конько ЕР 7,8 Сергей Конько ЕР 5998 35 Александр Козлов ЕР 6,4 Александр Козлов ЕР 4699 36 Алексей Андреев ЕР 6,1 Алексей Андреев ЕР 4367 37 Николай Похиленко ЕР 4,6 Михаил Федорук ЕР 6035 38 Вадим Агеенко КПРФ 7,2 Вадим Агеенко КПРФ 6347

По данным Избирательной комиссии Новосибирской области