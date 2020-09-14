В региональном парламенте седьмого созыва ЕР сохранит большинство

После обработки 96% бюллетеней голоса по областным спискам кандидатов распределились следующим образом. Партия «Единая Россия» набрала 38,04%, КПРФ — 16,93%, ЛДПР — 13,18%, партия «Новые люди» — 7,2%, «Справедливая Россия» — 5,99%, «Партия пенсионеров» — 5,7%, партия «Родина» — 3,29%, российская экологическая партия «Зеленые» — 2,75%, партия «За правду» — 2,01%, «Партия Роста» — 1,4%.
— К распределению депутатских мандатов, в соответствии с законодательством, допускаются политические партии, набравшие 5 и более процентов голосов избирателей, — напомнила на пресс-конференции в ТАСС председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. — Таким образом, к распределению мандатов по единому округу допущены 6 партий, преодолевших пятипроцентный барьер.
По предварительным данным, по одномандатным избирательным округам 27 мандатов получают кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», 6 — КПРФ, 2 — партия «Родины» и 3 мандата — кандидаты-самовыдвиженцы.
— По предварительным итогам формирования состава Законодательного собрания Новосибирской области, из 76 мандатов партия «Единая Россия» получает 44 мандата, КПРФ — 14, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Родина», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» — по 2, самовыдвижение — 3 депутата, — перечислила Благо.
Напомним, в 2015 году на выборах шестого созыва по одномандатным округам «Единой России» достались 32 места, КПРФ — 5, 1 — представителю «Гражданской платформы». В шестом созыве 50 из 76 депутатов числились во фракции ЕР. В объединении коммунистов — 17. По 4 — от ЛДПР и «Справедливой России», 1 представлял «Гражданскую платформу».
По данным облизбиркома, в выборах приняли участие 28% избирателей области. В 2015 году — 30,71%.
Судя по данным, которые были размещены на сайте облизбиркома на 14:00 14 сентября,
больше всего голосов избирателей набрал Андрей Панферов — 16481. Он улучшил результат 2015 года (15 тысяч). На втором месте — председатель шестого созыва регионального парламента Андрей Шимкив — 14903 (в 2015 году — 16 тысяч голосов). На третьем — Василий Иваков с 13380 голосами.
Впрочем, до максимума 2015 года не дошел ни один кандидат. В 2015 году самую высокую поддержку избирателей получил Иван Мороз (17,8 тысячи голосов), занимавший пост председателя регионального парламента пятого созыва. У некоторых депутатов, прошедших в седьмой созыв, поддержка на округе уменьшилась (см. таблицу).
Жесткая борьба развернулась на 11 и 12 округах, где двое лидеров довольно долго шли «ноздря в ноздрю». В итоге в Искитиме представитель ЕР вырвал победу у оппонента из КПРФ, а в Бердске — у ЛДПР.
Впрочем, не исключено, что часть старожилов пройдет в региональный парламент по спискам.
Предварительные итоги выборов в заксобрание Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным округам
|№ округа
|Депутат
|Партия
|Проголосовало в 2015 (тыс. чел.)
|Депутат
|Партия
|Проголосовало в 2020 году (тыс. чел.)
|1
|Андрей
Панферов
|ЕР
|15
|Андрей
Панферов
|ЕР
|16481
|2
|Алексей Варющенков
|ЕР
|9,6
|Игорь Умербаев
|ЕР
|12495
|3
|Сергей Зарембо
|КПРФ
|6,8
|Владимир Лаптев
|ЕР
|7558
|4
|Сергей Титков
|ЕР
|9,4
|Олег Иванинский
|ЕР
|7017
|5
|Александр Кулинич
|ЕР
|10,1
|Александр Кулинич
|ЕР
|8581
|6
|Денис Субботин
|ЕР
|10,4
|Василий Иваков
|ЕР
|13380
|7
|Анатолий Жуков
|ЕР
|12,3
|Олег Подойма
|ЕР
|7086
|8
|Сергей Гайдук
|ЕР
|10
|Александр Морозов
|ЕР
|11432
|9
|Александр Шпикельман
|ЕР
|13,6
|Александр Шпикельман
|ЕР
|10786
|10
|Валентин Сичкарев
|ЕР
|9,9
|Валентин Сичкарев
|ЕР
|9435
|11
|Анатолий Григорьев
|ЕР
|7,3
|Ильгиза Лотфуллина
|ЕР
|4072
|12
|Борис Прилепский
|ЕР
|7,1
|Валерий Бадьин
|ЕР
|5227
|13
|Андрей Шимкив
|ЕР
|16
|Андрей Шимкив
|ЕР
|14903
|14
|Иван Мороз
|ЕР
|17,8
|Иван Мороз
|ЕР
|8378
|15
|Федор Николаев
|ЕР
|10,1
|Елена Тырина
|ЕР
|9659
|16
|Зоя Родина
|ЕР
|6,6
|Зоя Родина
|ЕР
|4636
|17
|Игорь Гришунин
|ЕР
|19,6
|Игорь Гришунин
|ЕР
|6035
|18
|Владислав Кошкин
|ЕР
|6,7
|Анатолий Юданов
|ЕР
|4510
|19
|Николай Мочалин
|ЕР
|7,5
|Николай Мочалин
|ЕР
|4496
|20
|Олег Мирошников
|ЕР
|5,4
|Виталий Быков
|КПРФ
|4398
|21
|Сергей Клестов
Артем Скатов
|КПРФ
|3,7
7,3
|Константин Антонов
|Родина
|3918
|22
|Андрей Жирнов
|КПРФ
|6,2
|Илья Поляков
|Самов.
|7427
|23
|Александр Манцуров
|ГП
|4,6
|Александр Каличенко
|ЕР
|4563
|24
|Анатолий Вандакуров
|ЕР
|6,5
|Вячеслав Илюхин
|Родина
|5603
|25
|Иван Сидоренко
|ЕР
|8,7
|Иван Сидоренко
|ЕР
|6209
|26
|Вениамин Пак
|ЕР
|11,1
|Вениамин Пак
|ЕР
|6965
|27
|Евгений Подгорный
|ЕР
|8,1
|Евгений Подгорный
|ЕР
|4765
|28
|Валерий Червов
|ЕР
|9,4
|Валерий Червов
|ЕР
|4622
|29
|Дмитрий Козловский
|ЕР
|6
|Дмитрий Козловский
|ЕР
|3438
|30
|Олег Сметанин
|ЕР
|5,8
|Яков Новоселов
|КПРФ
|4746
|31
|Роман Яковлев
|КПРФ
|5,1
|Роман Яковлев
|КПРФ
|7197
|32
|Алексей Александров
|ЕР
|5,4
|Дмитрий Макаров
|КПРФ
|4433
|33
|Евгений Смышляев
|КПРФ
|4,5
|Евгений Смышляев
|КПРФ
|3371
|34
|Сергей Конько
|ЕР
|7,8
|Сергей Конько
|ЕР
|5998
|35
|Александр Козлов
|ЕР
|6,4
|Александр Козлов
|ЕР
|4699
|36
|Алексей Андреев
|ЕР
|6,1
|Алексей Андреев
|ЕР
|4367
|37
|Николай Похиленко
|ЕР
|4,6
|Михаил Федорук
|ЕР
|6035
|38
|Вадим Агеенко
|КПРФ
|7,2
|Вадим Агеенко
|КПРФ
|6347
По данным Избирательной комиссии Новосибирской области
Популярное с сайта