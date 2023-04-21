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Борис Агатов: Электронные деньги могут «постучать» на вас в полицию

Если ваши расходы превысят доходы — их можно запрограммировать на различные действия.
  • 21/04/2023, 15:10
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Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» — о рисках перехода на электронные деньги:

Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0»— Банк России готов начать работу с цифровым рублем с ограниченным количеством реальных клиентов. Затем он будет предложен широкой аудитории пользователей, заявили в ЦБ. Без всякого сомнения — это своего рода технологический прорыв, и он может невероятно сильно повлиять на всю банковскую систему — строго говоря, при цифровых деньгах банки не нужны. Это, конечно, крайняя точка зрения, такого не произойдет, она просто иллюстрирует всю эпохальность этого события.

Об опасностях, которые подстерегают на этом пути и выгодах, я писал неоднократно. В чем они заключаются…

Запрограммированные деньги (рубли, доллары и т.п), которые могут сгореть в любой момент, — это то, к чему нужно уже готовиться. Россия, Китай, США и еще около десятка стран вплотную подошли к запуску электронной валюты. По данным агентства «Синьхуа», объем цифровых юаней в обращении достиг 13,61 млрд юаней в 2022 году (около 2,01 млрд долларов США).

Какие еще есть опасности, о которых не говорят вслух.

Электронные рубли, юани, доллары и т.п. полностью отслеживаются по всей цепочке, с этим нам надо смириться.

Электронные деньги будут можно запрограммировать на различные действия.

Что это?

  1. Можно разрешить хождение выпущенного рубля только в госзаказах или только в Вологодской области, к примеру.
  2. Деньги могут иметь срок действия — как баллы в программе лояльности. Не использовал их за год — они сгорели.
  3. Деньги можно запрограммировать на то, что если человек превышает расходы над доходами, то, сами понимаете, деньги сами «постучат» в полицию на вас.

Запрограммировать их можно на что угодно, вот к этому и нужно готовиться.

Для ритейла замена наличных электронными деньгами тоже не безобидная история — это будет революция. И, возможно, не со знаком плюс. Мы может потеряем кешбэк, но я хочу отметить, что это будет самой малой потерей из тех, с которыми нам придется столкнуться. Помните, что это деньги программируемые, если у вас проблемы, то можно будет запрограммировать ваши деньги, чтобы вы могли покупать только рядом с домом, и даже не нужны никакие браслеты на ногу, чтобы вы не сбежали куда.

В качестве примера. В Нигерии в феврале народ бушевал и ломал банкоматы. Объяснения, которые давались по ситуации, были очень странными. Официальное объяснение звучит так: снизили порог снятия наличных до $44 вот — и пошли громить. А для чего снизили — не говорят. Между тем в Нигерии захотели ввести цифровую валюту Центробанка (eNaira, запущенная в 2021 году, стала первой цифровой нацвалютой в Африке). Всем казалось, что пройдет это безболезненно, так как Нигерия — одна из стран, где самый большой процент людей владеет криптовалютами (вроде, знают, как с ними обращаться). Вот и подумали: какая им, нигерийцам, разница — криптой ты владеешь или цифровой валютой Центробанка? А разница колоссальная! Крипта позволяет все делать обезличено, а цифровая валюта от Центробанка все прослеживает. Ты даже не сможешь купить крипту без последствий, вот народ и восстал против этого.

 

Борис Агатов, реализовал в ритейле более 300 проектов. Обладатель нескольких патентов по инновационным продуктам в розничной торговле. Сооснователь New Retail и Project Line.

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Электронные деньги цифровые деньги цифровая валюта Борис Агатов


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