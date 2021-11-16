Борис Титов: Введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

Как отметил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов на встрече с новосибирскими предпринимателями, больше всего новосибирский бизнес волнуют вопросы, связанные с пандемийными ограничениями.

— Новосибирская область в этом плане всегда занимала более компромиссную точку зрения при принятии решений по закрытию предприятий. До последнего времени в вашем регионе вообще не было ограничений для бизнеса. Но ситуация сложная, и регион попал в «красную зону» по заболеваемости коронавирусом, — констатировал во время пресс-подхода Борис Титов. — В то же время уже понятно, что введенные ограничения по QR-кодам начинают серьезно воздействовать на бизнес, который недополучает выручку, обслуживая только посетителей с QR-кодами. Болезнь побороть без ограничений невозможно, но санитарные меры должны быть понятны и системны, не отличаться в зависимости от региона и не противоречить здравой логике.

В частности, бизнес-омбудсмен отметил, что в аппарате уполномоченного сейчас прорабатываются предложения о том, чтобы приравнять введение QR-кодов и локдаун, так предприниматели получат право на меры господдержки, действовавшие во время предыдущих ограничений экономики.

— Мы также предлагаем, чтобы кредиты, которые начали выдаваться под 3% годовых, выдавались на тех же условиях, что и под 2%, то есть были невозвратными при условии сохранения 90% рабочих мест, — добавил Титов.

В то же время он отметил, что на федеральном уровне уже рассматривается законопроект о введении QR-кодов для проезда на транспорте.

— Конечно, у этого решения будет негативное влияние, но нам нужно выбираться из пандемии, чтобы нормально работать. Коллективный иммунитет — единственный способ побороть эпидемию, — подчеркнул он.

Участвовавшие во встрече предприниматели в свою очередь предложили уполномоченному выйти на федеральный уровень с предложением выдавать QR-коды не только тем, кто поставил прививки, но и тем, у кого высокий уровень антител.

— Сегодня у 1/5 части населения России высокий уровень антител, то есть они устойчивы к заболеванию коронавирусом, а это главная задача вакцинации, — отметил председатель Некоммерческого партнерства «Союз медиков» Олег Шестаков. — Если это решение будет принято, то мы за один день существенно улучшим ситуацию с QR-кодами, а значит, и с количеством потенциальных посетителей заведений общепита, и пассажиров на транспорте.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта, директор по развитию Fitnesplex Grand Екатерина Панферова поддержала предложение по антителам, так как, по ее словам, именно клиенты фитнес-центров, которые заботятся о здоровье, имеют высокое содержание антител. Она предложила привязать предоставление QR-кодов в фитнесе с площадью спортивных центров.

— По сравнению с другими регионами в фитнес-отрасли Новосибирска не так все плохо. К примеру, в Иркутске фитнес-центры закрывают из-за локдауна. Но у нас тоже получается довольно странная ситуация. 100 человек могут посещать фитнес-центр без QR-кода, а 101 должен его предъявить. Для крупных, системообразующих предприятий, у которых площади составляют более 1000 кв. м, это несправедливо, — пояснила Панферова. — Хотелось бы, чтобы введение QR-кодов рассчитывалось по квадратным метрам на человека, чтобы маленькие клубы не злоупотребляли этой ситуацией, а большие могли нормально функционировать.

Борис Титов отметил, что аппарат уполномоченного рассмотрит предложения, поступившие от новосибирских предпринимателей, чтобы, с одной стороны, поддержать реально пострадавший бизнес, который оказался на грани разорения, с другой — обеспечить соблюдение мер по стабилизации эпидемиологической обстановки.