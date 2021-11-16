Предложение мэрии Новосибирска по остановкам изучит бизнес-омбудсмен РФ

— Сегодня ситуация с нестационарными торговыми объектами (НТО) в Новосибирске сложная. В связи с пандемий их снос был запрещен, но сейчас почти у 2500 объектов истекли 11-ти месячные сроки договоров, и они не имеют юридической основы для продолжения деятельности, — сообщил во время пресс-подхода после встречи с предпринимателями в Новосибирске уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

По его словам, этот вопрос Новосибирску необходимо решать. Особенно на фоне грядущих чемпионатов по волейболу и хоккею.

— Понятно, что у власти есть задача сделать город чистым и свободным. Но сегодня нужно заранее договориться о совместных компромиссных мерах, — добавил Титов. — На некоторых направлениях киоски придется сносить, но это должно быть добровольное решение, предпринимателям должны быть предоставлены компенсационные места.

— Сейчас мы работаем в Новосибирске и совместно с «Опорой России» планируем погрузиться в эту ситуацию. Главное для нас — найти правильный компромисс, — добавил Титов.

Он также отметил, что аппарат уполномоченного планирует изучить предложения мэрии Новосибирска к бизнесу, которые она разработала для второй «остановочной» концессии. В частности, речь идет о том, что муниципалитет планирует предложить предпринимателям устанавливать оптом 3 остановки, стоимость которых в минимальной комплектации составляет около 2,4 млн рублей. Как отмечают бизнесмены, их окупаемость составит около 30 лет.

Напомним, год назад Борису Титову уже пришлось вмешиваться в деятельность муниципалитета Новосибирска, связанную с объявлением концессии по НТО. Тогда уполномоченному удалось договориться с мэром города, подписать соглашение и частично перенести это решение. В итоге результаты концессии подводились только в феврале 2021 года, но желающих принять в ней участие не оказалось.

В сентябре 2021 года стало известно, что мэрия намерена реализовать концессию в ином формате. По новым условиям на гостевых маршрутах планируется разместить остановочные павильоны трех типов. Объекты первого типа будут самыми простыми: в них включено видеонаблюдение, кнопка вызова службы «112», точка Wi-Fi, зарядка для смартфонов и табло движения транспорта. В остановки второго типа добавляется «умный» блок, где будет отображаться движение транспорта в реальном времени. Объекты третьего типа, помимо прочего, будут включать также теплый блок для коммерческого использования. Речь идет о сети из 240-250 однотипных остановок. В самом проекте акцент с «умных» остановок сменился на «комфортные».

В конце сентября на заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре Новосибирска обсуждалась ситуация с демонтажем нестационарных торговых объектов в городе. По итогу которого прокуратура города инициировала разработку механизма легализации работы предпринимателей в рамках нестационарных торговых объектов и пригласила «Опору России» принять участие в этом процессе.