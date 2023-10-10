Браконьер сетями выловил 40 кг судака и леща в Новосибирском водохранилище

28-летний мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции за незаконную рыбалку на Новосибирском водохранилище в районе села Быстровка Искитимского района. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Он выловил сетью почти 40 экземпляров судака и леща.

— Орудия промысла и более 40 килограммов рыбы изъяты. Специалистами природоохранного ведомства установлен ущерб, причиненный природной среде в результате противоправной деятельности – он превысил 100 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы и добычу водных ресурсов. По данной статье предусмотрено наказание от штрафа до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок два года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области у браконьера изъяли 15 краснокнижных осетров.