В Новосибирской области у браконьера изъяли 15 краснокнижных осетров

Сотрудники Пограничного Управления ФСБ России задержали жителя Новосибирской области за незаконный оборот редкой рыбы. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, на территории Новосибирской области, был установлен гражданин Российской Федерации, осуществлявший противоправную деятельность. При обыске у него дома были обнаружены и изъяты 15 замороженных экземпляров, предположительно, рыб осетровых пород.

Ихтиологическая судебная экспертиза установила, что представленные экземпляры принадлежат к виду осетр сибирский, занесенному в Красную книгу Российской Федерации.

Установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 10 миллионов рублей.

— Органом дознания Пограничного управления возбуждено уголовное дело за незаконный оборот редкой рыбы. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до четырех лет, — добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец получил условный срок за продажу краснокнижного осетра.