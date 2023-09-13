В Новосибирской области у браконьера изъяли 15 краснокнижных осетров

Сотрудники Пограничного Управления ФСБ России задержали жителя Новосибирской области за незаконный оборот редкой рыбы. Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, на территории Новосибирской области, был установлен гражданин Российской Федерации, осуществлявший противоправную деятельность. При обыске у него дома были обнаружены и изъяты 15 замороженных экземпляров, предположительно, рыб осетровых пород.
Ихтиологическая судебная экспертиза установила, что представленные экземпляры принадлежат к виду осетр сибирский, занесенному в Красную книгу Российской Федерации.
Установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 10 миллионов рублей.
— Органом дознания Пограничного управления возбуждено уголовное дело за незаконный оборот редкой рыбы. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до четырех лет, — добавили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала, что новосибирец получил условный срок за продажу краснокнижного осетра.
Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :