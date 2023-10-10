Новосибирск отстает от Красноярска по строительству метро

На стройплощадку на улице Молокова в Красноярске привезли тоннелепроходческий механизированный комплекс. Вес машины — 480 тонн, длина — 80 метров. Для доставки из Москвы комплекс разобрали и погрузили на 19 длинномерных тралов. Сборка будет осуществляться в монтажной камере подготовленного котлована на глубине 12 метров. Об этом говорится в телеграм-канале «Красноярское метро».

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем телеграм-канале сообщил, что машина, которая будет работать в Красноярске, участвовала в строительстве станций московского метрополитена и хорошо себя зарекомендовала.

— Эта 80-метровая машина весом более 400 тонн будет прокладывать подземный путь с улицы Шахтеров до Карла Маркса — чуть больше 3 километров, — говорит Котюков. — Уверен, что у наших подрядчиков достаточно опыта и профессионализма, чтобы качественно и своевременно выполнить взятые на себя обязательства. Мы в свою очередь будем помогать оперативно решать все трудности, связанные со строительством метро.

ТПМК начнет работу в декабре и построит тоннель длиной 3,3 километра до Площади Революции. Всего в строительстве красноярского метро планируется задействовать 5 таких комплексов.

Ранее редакция приводила мнение эксперта, советника ГК «Техногаз» Дмитрия Лукашева, который настаивал на том, что. Он говорил о необходимости. Лукашев также рекомендовал привлекать строителей из Москвы, где заканчиваются строительные объемы. При этом собеседник рекомендовал поторопиться, чтобы успеть привлечь в Новосибирск необходимую технику и кадры, пока их не разобрали другие регионы. Дмитрий Лукашев подчеркивал, что в России такие щиты сейчас не производят.

Пока в бюджете Новосибирской области на проектирование продолжения Дзержинской линии метро на период 2023–2025 годов заложены по 180 млн рублей. О том, будут ли при строительстве применятся проходческие щиты, удешевляющие работы, ведет ли город и область переговоры о их поставке, пока не сообщается.

Напомним, в Красноярском крае реализуют масштабный проект по строительству линии метротрамвая с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Заявка субъекта на выделение ИБК была одобрена на президиуме (штабе) Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. С помощью инфраструктурного бюджетного кредита в центральной части Красноярска планируют построить почти 11 км ветки метротрамвая. На ней разместятся 4 подземные и 2 наземные станции на улицах Копылова, Шахтеров и Карла Маркса, на площади Революции и в районе железнодорожного вокзала.

За счет инфраструктурных бюджетных кредитов еще 4 подобных масштабных проекта — новые линии метро и метротрамваев — строят в Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, а также станционный комплекс и вестибюли метрополитена в Санкт-Петербурге.

Ранее редакция сообщала о том, что санкции помешали вовремя открыть станцию метро «Спортивная» в Новосибирске.