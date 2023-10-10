Директор ЖКХ Бердска ответит в суде за упавшую на женщину ветку

Директор УЖКХ города Бердска халатно отнесся к своим обязанностям, подделав акты обследования улично-дорожной сети на предмет аварийности зеленых насаждений. В результате этого подлога на прохожую в парке упала увесистая ветка дерева. Сибирячка получила тяжкий вред здоровью.

― По данным следствия, обвиняемый, в чьи должностные обязанности входило осуществление деятельности по содержанию зеленых насаждений в черте города Бердска, не провел обследования зеленых насаждений, не выявил ветхие деревья, представляющие опасность для жизни и здоровья населения, и не обеспечил их вырубку. Данные халатные действия повлекли за собой слом и падение в июне 2022 года ветки дерева на проходившую мимо женщину, ― сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время в прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении 39-летнего управленца. Он обвиняется сразу по двум статьям УК РФ: «Халатность» и «Использование заведомо подложного документа».