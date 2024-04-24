Браконьеров с уловом на сумму более 60 тысяч рублей поймали в Новосибирске

В Новосибирске задержали браконьеров, которые выловили 52 экземпляра рыбы. Двух браконьеров (48 и 55 лет) поймали на акватории Новосибирского водохранилища в районе села Милованово.
— Незаконно добыли 52 экземпляра различных пород — судаков, налимов, лещей и другие. Своими действиями мужчины нанесли природе ущерб на сумму свыше 60 тысяч рублей, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.
Сети и улов были изъяты.
В отношении фигурантов составлены протоколы об административных правонарушениях с штрафом до 4 тысяч рублей.
Источник фото: Управление на транспорте МВД России по СФО
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