Интерактивный СКИФ и кинотеатр будут представлены на стенде Новосибирской области в рамках выставки «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» официально продлена до 8 июля. Стенд Новосибирской области ранее был закрыт на новую застройку выставочных пространств, теперь же, в обновленном виде, он примет посетителей уже 25 апреля.

По сведениям пресс-службы регионального правительства, новый этап выставки «Дни России» посвящен путешествиям, традициям страны и будущему. Обновленное выставочное пространство на ВДНХ в павильоне 75B сохранит избранную концепцию триады академика Лаврентьева «Наука — Образование — Производство», но будет дополнено новыми зонами и активностями. Например, на стенде можно будет увидеть панорамный кинотеатр — стена из светодиодных экранов высотой три метра и длиной более 10 метров, которая будет транслировать фильмы о столице Сибири и ее достопримечательностях, в т. ч. и детский мультфильм «Мыши в космосе» о приключения мышей-ученых в Академгородке. Посмотреть фильм в кинотеатре смогут сразу восемь посетителей стенда.

Новая интерактивная зона «СКИФ» расскажет все о Сибирском кольцевом источнике фотонов. Внешняя сторона конструкции сделана из композита с металлической отделкой и неоновой подсветкой для создания космического эффекта. Здесь будут размещены интерактивные панели с живой информацией о строительстве СКИФа и его принципе работы, а также схема ускорителя с визуальными эффектами.

Макет «Прошлое – настоящее – будущее» в зоне «Наука» дополнится новыми объектами, а интерактивный бинокль позволит узнать об экспонатах больше с помощью 3D-графики и VR-эффектов. В зоне «Образование» появится территория квизов.

Кроме того, Новосибирская область примет участие в летних активностях на ВДНХ: тематические дни, деловые дискуссии и панельные сессии, культурные и развлекательные мероприятия. В ближайшее время на выставке пройдут Дни производительности труда (10 мая), Свадебный фестиваль (12 мая), День Сибирского федерального округа (30-31 мая) и другие.