Установлены личности подростков, которые домогались 13-летней школьницы в Новосибирске

Инцидент произошел в Новосибирске на улице Виталия Потылицына. В этом микрорайоне проживает очень много мигрантов, так как рядом расположен ТЦ «Восточный». Алиса* возвращалась домой из школы одна. В одном из дворов она услышала, как в след ей раздается характерное улюлюканье. Она постаралась не обращать внимания. Затем мальчики стали выкрикивать комплименты, что-то типа «Красотка», «Какой персик» и так далее. Юная сибирячка ускорила шаг, но через несколько минут «поклонники» ее уже окружили.

― Мальчишки, их было пятеро, сначала сказали, какая она красивая, потом стали пытаться познакомиться, но моя сестра им отказала. В ответ они начали ее материть, говорили, что сейчас изобьют ее прямо на дороге. Один из парней подставил к ней электрошокер. Это просто ужас полный, ―рассказала Infopro54 Арина, старшая сестра пострадавшей девочки.

Алиса вернулась домой очень напуганной. Сестра пошла на улицу, чтобы составить беседу с ее обидчиками. Нашла только одного парня, поговорила с ним, но понимания не достигла.

Тогда девушка опубликовала фото хулигана в социальных сетях и обратилась к его родителям.

Эта новость быстро разлетелась по СМИ. Следственный комитет сразу же выехал на место происшествия. Пострадавшая дала показания, но допросить ее обидчиков пока не удалось.

― Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства, совершенного в отношении несовершеннолетней. Установлено, что 20.04.2024 около 18 часов, находясь вблизи остановки наземного транспорта «Виталия Потылицына», неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предмета, используемого в качестве оружия, высказав словесные угрозы применения насилия в отношении несовершеннолетней, а также угрожая ей применением насилия, находящимся при них неустановленным электрошокером, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Выяснилось, что данные молодые люди ― цыгане. Они гостили в Новосибирске у родственницы, а после ЧП поспешили покинуть город. Предположительно сейчас они находятся в другом регионе. Следователи уже устанавливают их постоянное место жительства. Расследование продолжается.