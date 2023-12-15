Бригадиру дали условный срок за гибель рабочего в театре Афанасьева в Новосибирске

В Центральном районом суде Новосибирска огласили приговор 39-летнему бригадиру строительной организации, по чьей халатности погиб рабочий.

— Подсудимый признан виновным по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда подчиненных работников при проведении строительных работ сроком на 1 год 6 месяцев, — сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел 12 июля 2022 года во время строительных работ в театре Афанасьева. Электромонтажник настраивал светодиодную ленту в зрительном зале при помощи сборно-разборной строительной вышки.

В ходе проведения работ на строительной вышке без страховочного снаряжения, мужчина упал с высоты 3,6 метров, получив множественные переломы, от которых через несколько месяцев скончался в больнице.

За безопасность и соблюдение правил охраны труда ответственный был бригадир организации-подрядчика. Он не обеспечил соответствующих условий труда своему подчиненному, что привело к гибели рабочего.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил в колонию директора подрядной фирмы, по вине которого погиб рабочий на стройке в НГУ.