Суд вынес приговор по делу о гибели рабочего на стройке в НГУ

В Советском районном суде Новосибирской области огласили приговор по делу о гибели рабочего при ремонте спорткомплекса НГУ. Обвиняемому по делу директору подрядной организации Валерию Домогатскому назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

— Назначенное подсудимому наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 2 года, с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, а также контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ на срок 2 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 1 сентября 2020 года — во время ремонта фасада спортивного комплекса Новосибирского государственного университета, со строительных лесов с высоты более 8 метров сорвался один из рабочих. Им оказался 29-летний Михаил Грачев. В результате падения мужчина получил многочисленные травмы, от которых спустя 12 дней скончался в больнице.

По факту смерти новосибирца было возбуждено дело, а его фигурантом стал директор фирмы Виталий Домогатский.

Следствием было установлено, что на строительном объекте не соблюдались правила техники безопасности и строители не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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