Разлив топлива из бензовоза ликвидируют в Коченевском районе Новосибирской области

В Коченевском районе ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Из опрокинутого бензовоза разлилось топливо. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
Вчера, 14 декабря, вечером на дороги Иртыш-Новомихайловка опрокинулся бензовоз.
— Из поврежденной цистерны произошел разлив топлива. Экстренные службы обеспечили безопасность участка. Пострадавших нет, — сообщают в МЧС.
24,5 тонны было разлито на площадь около 200 квадратных метров. Для предотвращения больше трагедии машина была обесточена. Пожарные в это время оцепили участок дороги. Отмечается, что движение машин не нарушено.
На заседании комиссии по ЧС Коченевского района приняли решение о ликвидации последствий происшествия.
— Организованы работы по подъему автомобиля автокраном, очистке территории от загрязнения, а также выезд лаборатории Росприроднадзора для забора проб грунта, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что ДТП с двумя погибшими произошло на территории Коченевского района Новосибирской области.
Фото со страницы МЧС по Новосибирской области в Телеграм
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