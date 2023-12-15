Разлив топлива из бензовоза ликвидируют в Коченевском районе Новосибирской области

В Коченевском районе ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Из опрокинутого бензовоза разлилось топливо. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Вчера, 14 декабря, вечером на дороги Иртыш-Новомихайловка опрокинулся бензовоз.

— Из поврежденной цистерны произошел разлив топлива. Экстренные службы обеспечили безопасность участка. Пострадавших нет, — сообщают в МЧС.

24,5 тонны было разлито на площадь около 200 квадратных метров. Для предотвращения больше трагедии машина была обесточена. Пожарные в это время оцепили участок дороги. Отмечается, что движение машин не нарушено.

На заседании комиссии по ЧС Коченевского района приняли решение о ликвидации последствий происшествия.

— Организованы работы по подъему автомобиля автокраном, очистке территории от загрязнения, а также выезд лаборатории Росприроднадзора для забора проб грунта, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что ДТП с двумя погибшими произошло на территории Коченевского района Новосибирской области.