С Алексея Джулая хотят взыскать долг почти 100 млн рублей

Компания ООО «Экология-Новосибирск», которая с 2019 года работала регоператором по утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, подала на банкротство депутата горсовета, собственника группы компаний «Дискус» Алексея Джулая. Сумма иска составляет 98,3 млн рублей.

Как отмечается в материалах иска, истец требует привлечь Алексея Джулая к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «УК «Достойный сервис».

Первоначально сумма иска составляла 52 тыс рублей, однако день спустя выросла до 98,3 млн рублей.

В итоге суд оставил заявление «Экологии-Новосибирск» без движения до середины декабря, предложив компании урегулировать вопрос с пошлиной.

Напомним, в 2021 году на банкротство «УК «Достойный сервис» подавала налоговая инспекция. На тот момент компания задолжала по налогам почти 51 млн рублей. Позже в дело вступила «Экология-Новосибирск» с иском более 33,5 млн рублей. В судебном иске истец указывал, что просит признать компанию Алексея Джулая, собственника ГК «Дискус», банкротом, в связи с наличием у УК просроченной свыше трех месяцев задолженности

От налогового органа и должника в августе 2022 года в суд поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения. «УК «Достойный сервис» обещала погасить задолженность в течение 12 месяцев. В целях надлежащего исполнения обязательств должник предоставил поручительство ООО «Новосибирский рыбзавод» и ООО Производственная компания «Молресурс». Апелляция направила дело на новое рассмотрение.

В июне 2023 года дело было прекращено по ходатайству «Экологии-Новосибирск», так как ООО «Экология Новосибирск» и еще один кредитор — ООО «Пожарная автоматика» — предоставили в суд отказы от согласия финансировать расходы на реализацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства для оплаты судебных расходов и вознаграждения арбитражного управляющего «УК «Достойный сервис». Как говорится в материалах суда, «у должника отсутствует какое-либо имущество, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о несостоятельности (банкротстве). Доказательств обратного суду не представлено».

ООО «УК «Достойный сервис» создано в 2011 году, УК — 10 тыс рублей, учредитель — депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. По данным сайта «МОЙ ЖКХ», в компании работает 141 человек. С октября 2023 года директор компании Андрей Полинкевич.

Напомним, в отношении регоператора «Экологии-Новосибирск» в начале 2022 года была введена процедура банкротства. Весной 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами. Причиной стало отсутствие у предприятия банковской гарантии.

С весны 2023 года строительство домов, которые возводят компании Алексея Джулая в Новосибирске, находится под контролем прокуратуры области.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая оспаривает сделки «Экологии-Новосибирск» на сумму более 1,8 млрд рублей.