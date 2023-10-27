Бродячая собака покусала лицо 10-летней школьницы под Новосибирском

Инцидент с бродячей собакой произошел накануне в городе Искитиме Новосибирской области. Животное напало и искусала лицо 10-летней девочке. Пострадавшей понадобилась помощь хирургов.

― Школьница шла на тренировку мимо помойки. Там сидел этот пес и что-то ел. Девочка решила погладить животное, но не ожидала, что собака проявит агрессию. После случившегося ученица пришла домой, и мама увезла ее в больницу, ― рассказали Infopro54 сотрудники медицинского учреждения.

Пациентке наложили несколько швов и оставили под наблюдением врачей.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.