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Бродячая собака покусала лицо 10-летней школьницы под Новосибирском

  • 27/10/2023, 12:36
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Девочка находится в больнице.

Инцидент с бродячей собакой произошел накануне в городе Искитиме Новосибирской области. Животное напало и искусала лицо 10-летней девочке. Пострадавшей понадобилась помощь хирургов.

― Школьница шла на тренировку мимо помойки. Там сидел этот пес и что-то ел. Девочка решила погладить животное, но не ожидала, что собака проявит агрессию. После случившегося ученица пришла домой, и мама увезла ее в больницу, ― рассказали Infopro54 сотрудники медицинского учреждения.

Пациентке наложили несколько швов и оставили под наблюдением врачей.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

Фото: freepik.com.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : школьница Искитим Бродячая собака


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