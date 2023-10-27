В Брянской области при обстреле погиб боец из Новосибирска

Боец из Новосибирска погиб под обстрелом в Брянской области. Парню было 24 года. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно новости».

Известно, что обстрел произошел в Погарском районе Брянской области.

— Вырос в казахстанском Павлодаре, но во время обучения в школе переехал с мамой в Новосибирск, а в 2018 пошел служить в армию, — говорится в сообщении.

Кроме новосибирца пострадал уроженец Белгорода, он доставлен в больницу. Также досталось жителю Челябинской области, который получил осколочное ранение в плечо.

Напомним, что в зоне СВО погиб сотрудник новосибирского метрополитена Данил Крапивин. Он был мобилизован в сентябре 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что одну улицу Бердска назовут именем погибшего участника СВО Алмаза Сафина.