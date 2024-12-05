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«Будешь получать, пока бабки не найдёшь»: мошенники назначили подростков дропами и поставили «на счётчик» в Новосибирске

  • 05/12/2024, 11:42
Автор: Ольга Кирсанова
«Будешь получать, пока бабки не найдёшь»: мошенники назначили подростков дропами и поставили «на счётчик» в Новосибирске
С новоиспечённых дроперов «хозяева» потребовали два миллиона рублей

В Новосибирске мошенники вовлекли подростков в криминальные схемы по отмыванию денег, после чего поставили на «счётчик».

О том, что юные новосибирцы стали участниками мошеннической схемы по обналичиванию денег, отец одного из них узнал летом этого года. Сын сообщил ему, что он и его приятель «попали на бабки» и остались должны «руководству».

— Мы с другом попались на темку с арбитражом криптовалюты. Нам предложили приводить людей и оформлять на них банковские карты для того, чтобы можно было проводить операции с криптовалютой на бирже, — рассказывает Матвей*.

По его словам, произошёл «казус» — один из дропов украл деньги и «руководство» переложило финансовую ответственность на него и его друга. Таким образом парни задолжали «хозяевам» ни много ни мало — два миллиона рублей. Для устрашения и подтверждения серьёзности намерений одного из подростков вывезли на машине за город и избили.

— Пробуйте любые варианты. Если за 10 дней ты пол-ляма не находишь, ну ИП — это единственный выход. Или будешь получать, как Вадим вчера, до того момента, пока бабки не найдёшь, — объяснил Матвею по телефону один из «руководителей».

Миллионов у родителей Матвея не оказалось. Глава семьи обратился за помощью к общественникам, которые оказали ему защиту и поддержку.

— Совместно с правоохранительными органами нам удалось вызволить подростков из финансового рабства. Двоих организаторов задержали, один находится в федеральном розыске, — рассказали Infopro54 в Русской Общине Новосибирска.

«Будешь получать, пока бабки не найдёшь»: мошенники назначили подростков дропами и поставили «на счётчик» в Новосибирске

«Дропами» (или «дроперами») называют подставных лиц, через счета и карты которых злоумышленники обналичивают денежные средства.

Чтобы вовлечь как можно больше людей, активно используются соцсети, каналы в мессенджерах и сайты в сети Интернет. Кроме того, дроповоды активно ищут «соискателей» среди школьников, студентов, уязвимых категорий граждан.

В настоящее время специалисты сообщают, что на долю физлиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций. Отмечается, что их рост продолжается, в т. ч. из-за «дропов».

Что касается сфер незаконной деятельности, то, по версии экспертов, «дропы» используются в абсолютно всех: мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт и др. Для этого дроперы используют p2p-переводы, банковские карты, переводы через СПБ, платежи по QR-кодам.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионерке из Новосибирской области вернут более миллиона рублей, похищенные у неё мошенниками. Суд взыскал деньги с дропера, на чью карту женщина перечислила все свои накопления.

* Имя подростка изменено.

Источник Фото: freepik, автор: freepik, видео предоставлено «Русской Общиной»

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Рубрики : Финансы Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : общественники Мошенники дропы вымогательство видео


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