До 40 рублей поднимут стоимость проезда на общественном транспорте в Новосибирске

Стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе и метро вырастет до 40 рублей в Новосибирске.
— Необходимость пересмотра тарифов в Новосибирске обусловлена ростом затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда на общественном транспорте: техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска завершил экономическую экспертизу документов, представленных перевозчиками для пересмотра тарифов. На заседании комиссии по установлению регулируемых тарифов было принято решение о подготовке проекта постановления мэрии. Сроки повышения оплаты за проезд не уточняются.
Напомним, что новосибирский метрополитен предложил мэрии города увеличить стоимость проезда в 2025 году до 40 рублей минимум. Перевозчики наземного транспорта говорили о повышении до 58 рублей.
Сейчас проезд в большей части общественного транспорта стоит 35 рублей. В 2023 году тариф был повышен сразу на 5 рублей и сейчас снова ожидается серьезное повышение.
С 2022 года в город было доставлено 258 новых троллейбусов: 58 в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а остальные 200 по условиям лизинга. Кроме того, город закупает 5 пятивагонных составов метро. За купленный транспорт нужно рассчитываться.
Ранее редакция сообщала о том, что с 1 декабря билеты в поездах дальнего следования подорожают почти на 12%. Тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%.
Источник фото: Минтранс Новосибирской области
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