Обманутой мошенниками пенсионерке вернут более 1 млн под Новосибирском

Жительнице Новосибирской области, ставшей жертвой телефонных мошенников, вернут более миллиона, который она отдала аферистам.

В ОМВД Тогучинского района находится уголовное дело о краже 1,1 миллиона у 61-летней местной жительницы.

По версии следствия, неустановленное лицо, представившись сотрудником Центрального банка РФ, ввело сибирячку в заблуждение, сообщив недостоверную информацию, необходимую для совершения операций по банковскому счету, в результате чего похитило денежные средства со счета.

Изучив материалы дела, районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу обманутой мошенниками пенсионерки суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

— Решением Первомайского районного суда Новосибирска иск прокурора удовлетворен, с дроппера, на банковский счет которого были переведены денежные средства, взыскана вся сумма в размере 1,1 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Дроппер — человек, предоставляющий данные своей банковской карты, на которую переводят средства, добытые преступными способами. Затем он обналичивает сумму в банкомате, передает другим лицам и получает определенный процент со сделки.

Ранее редакция сообщала о том, что жительницам Новосибирской области, ставшим жертвам телефонных мошенников, вернут более 1,8 рублей. Деньги взыскали с дропперов, чьими картами воспользовались мошенники.