Будущее горнолыжного спорта начинается на Алтае

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России» впервые состоялись на территории всесезонного курорта Сбера «Манжерок». Более 200 юношей и девушек из 24 субъектов страны приняли участие в мероприятии на алтайской земле. В соревнованиях было разыграно 6 комплектов наград. Организаторы уверены, что это станет не только доброй традицией, но и брендом в мире горнолыжного спорта.

— К нам ежегодно приезжают лучшие спортсмены со всех уголков России, соревнуются на наших трассах, показывают отличные результаты и совершенствуют свои навыки, — подчеркнул генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Юные спортсмены состязались в дисциплинах слалом, слалом-гигант и комбинация. По словам мастера спорта международного класса, многократного чемпиона России, призёра зимних Универсиад Павла Шестакова, трассы соответствуют всем международным стандартам. Глава региона Олег Хорохордин поблагодарил сотрудников курорта за возможность проводить в регионе спортивные состязания всероссийского уровня и привлекать молодёжь к здоровому образу жизни.

— Традиции горнолыжного спорта в республике очень сильны. У нас этому способствует сама природа и рельеф местности, а проведение таких соревнований, как этап Кубка России, бесспорно, служит новым шагом в развитии горных лыж в Республике Алтай, —отметил глава региона Олег Хорохордин.

В этом зимнем сезоне для всесезонного курорта это уже не первое соревнование всероссийского уровня. Ранее здесь прошёл этап Кубка России по горнолыжному спорту и всероссийские соревнования «Кубок курорта «Манжерок». Всего было разыграно 16 комплектов наград.

Сергей Кизилов, главный судья сообщил, что наряду с увеличением трасс, растет и количество спортивных соревнований.