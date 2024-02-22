Хрустальную девочку спасли врачи с помощью современных технологий в Новосибирске

В Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна провели операцию необычному пациенту. Мирославе шесть лет и у нее «хрустальная болезнь». Так называют несовершенный остеогенез.

— У неё уже было 5 переломов в нескольких местах на руках и ногах. Такие травмы происходят даже при незначительном воздействии, — отметили в пресс-службе НИИТО.

Мама девочки рассказывает, что в ее семье с этим заболевание хорошо знакомы. У нее самой и нескольких членов семьи установлен этот диагноз. Врачи в родном Горно-Алтайске наблюдали маленькую Мирославу с рождения. Сначала диагноз ставили под вопросом, но вскоре его подтвердили.

— Когда Мирослава начала ходить, а затем бегать, стало понятно, что у неё одна ножка чуть короче другой. Визуально это было незаметно, только во время бега стало проявляться, — рассказала мама девочки.

Сама девочка описала свою проблему так.

— Я просто иду и очень хочу посидеть, ножки не держат, — сказала Мирослава.

Снимок бедра показали Вадиму Кожевникову, заведующему детским отделением Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

— Вадим Витальевич сказал, что здесь — только оперировать. И мы стали собирать документы на квоту, — вспоминает Юлия.

После обследования была выявлена тяжёлая деформация бедренной кости.

По словам Кожевникова, операция — не столько косметическая, сколько функциональная, поскольку при прогрессировании деформации в дальнейшем становится сложнее её корректировать, страдает качество жизни ребенка.

Для маленького пациента при помощи специфического инструментария детские ортопеды собрали современные телескопические системы. Врачи подобрали имплантат индивидуально с учётом всех нюансов анатомии.

После операции пациентке нужно будет около 2 месяцев провести в гипсе, затем она пройдёт восстановительное лечение. Мирослава хоть и очень хочет бегать, но согласилась отложить это занятие до полного восстановления.

Так как это не первый гипс в жизни юной пациентки у нее появилась традиция разрисовывать его.

— Ей нравится рисовать, в куклы играет… Мы уже купили для неё синтезатор, как восстановимся — будем записываться в музыкальную школу. А в сентябре пойдём в школу в первый класс, думаю, что всё будет у нас к этому моменту хорошо, — говорит мама пациентки.

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