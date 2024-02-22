Налоговые декларации в Новосибирске в этом году можно подать до 2 мая

Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц идет с января 2024 года. В налоговой пояснили кто и какие доходы, полученные в 2023 году, должен декларировать:
— Установленный налоговым законодательством срок представления декларации — не позднее 30 апреля, но поскольку в 2024 году эта дата выпадает на выходной день, то предельный срок подачи декларации — 2 мая, — поясняют в налоговой. — Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года.
Налоговики подчеркивают, если декларация подается только с целью получения налоговых вычетов (имущественного, социального, инвестиционного), то подать ее можно в течение всего года. По расходам, понесенным с 1 января 2024 года, граждане смогут получать в упрощенном порядке вычеты за лечение (кроме расходов на приобретение медикаментов), физкультурные услуги, обучение, страхование жизни и другие.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области получили налоговые вычеты на 91 млрд рублей.
Фото freepik — wayhomestudio
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