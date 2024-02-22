Налоговые декларации в Новосибирске в этом году можно подать до 2 мая

Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц идет с января 2024 года. В налоговой пояснили кто и какие доходы, полученные в 2023 году, должен декларировать:

Декларации должны подавать индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Декларировать нужно доходы от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения (3 года)

Доходы от сдачи имущества в аренду.

Доходы, полученные от зарубежных источников.

Декларацию физические лица подают в случае получения дорогих подарков не от близких родственников

В случае выигрыша небольших сумм в лотерею.

В случае получения дохода, о котором налоговый агент (работодатель) не сообщил в налоговый орган.

— Установленный налоговым законодательством срок представления декларации — не позднее 30 апреля, но поскольку в 2024 году эта дата выпадает на выходной день, то предельный срок подачи декларации — 2 мая, — поясняют в налоговой. — Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года.

Налоговики подчеркивают, если декларация подается только с целью получения налоговых вычетов (имущественного, социального, инвестиционного), то подать ее можно в течение всего года. По расходам, понесенным с 1 января 2024 года, граждане смогут получать в упрощенном порядке вычеты за лечение (кроме расходов на приобретение медикаментов), физкультурные услуги, обучение, страхование жизни и другие.

имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением жилья (вычет заявила 201 тысяча человек на сумму 78,8 млрд рублей);

социальный налоговый вычет при расходах на лечение (вычет заявили 104 тысячи человек на сумму 7,4 млрд рублей);

социальный налоговый вычет на обучение (вычет заявили 38,6 тысячи человек на сумму 1,7 млрд рублей).

Напомним, наиболее популярными вычетами по НДФЛ в 2023 году у жителей Новосибирской области стали:

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области получили налоговые вычеты на 91 млрд рублей.