Будущее Караканскому бору пропишет «Атлант»

Подведены итоги аукциона на оказание услуги по подготовке материалов по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения — природного парка «Караканский бор» Новосибирской области. Начальная цена контракта составляла 860 тысяч рублей. Заказчиком работ выступает Министерство природы и экологии Новосибирской области.

В конкурсе приняли участие 4 компании: ООО «Геоспектр», ООО «Атлант», ООО «Контур» и ООО ЗКК «Геостарт». Предложенные ими цены варьировались от 301 до 576 тысяч рублей. Снижение цены составило от 33% до 65%. Заявка ООО «Геоспектр» признана не соответствующей требованиям законодательства, установленным в тендерной документации.

В итоге комиссия признала победителем компанию ООО «Атлант». Цена заключаемого контракта составит 305,3 тысячи рублей, то есть на 64,5% ниже первоначальной. Это минимальное из оставшихся предложений.

Подготовить материалы по созданию в Караканском бору природного парка подрядчик должен до середины декабря 21 года. Парк будет расположен в границах Ордынского, Искитимского, Сузунского районов Новосибирской области. На первом этапе подрядчик должен собрать информацию о местонахождении ценных объектов природы, природных особенностях территории, хозяйственной деятельности, состоянии окружающей природной среды, рекреационном потенциале территории и т.д. Кроме того, компания должна провести натурные обследования территории Караканского бора (в том числе участков границ природного парка, функциональных зон, охранной зоны) с составлением списка выявленных природных и искусственных объектов, по границам которых устанавливается граница природного парка.

На втором этапе, после получения от Минприроды нормативных правовых актов о создании природного парка и утверждения положения о природном парке, об установлении охранной зоны природного парка, подрядчик должен подготовить и предоставить в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области пакетов документов для внесения сведений о границе природного парка и границе охранной зоны природного парка в Единый государственный реестр недвижимости.

Дорожная карта по приданию Караканскому бору статуса особо охраняемой природной территории регионального значения — природного парка — была утверждена в августе 2020 года.

В феврале 2021 года сессия регионального парламента в двух чтениях приняла закон об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области.