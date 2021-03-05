С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

После внесения поправок в генплан Новосибирска под угрозой оказалась еще одна потенциальная зеленая зона — территория бывшего лагеря «Юный медик» в Советском районе. Напомним, что после закрытия лагеря его территория официально числилась как пригодная и предназначались под жилую застройку. Несмотря на заявления мэрии о возвращении ее в зону рекреации при обсуждении в прошлом году проекта нового генплана, этого сделано не было.

— Территорию планировали вернуть в зону рекреации, отразив это в ПЗЗ и генплане, — рассказывает в комментарии Infopro54 депутат горсовета Виктор Стрельников (КПРФ), на округе которого находится «Юный медик». — В январе 2021 года ООО «Д54 Развитие», планирующее строительство жилого комплекса, запросило в мэрии калькуляцию госпошлины на спил двух тысяч деревьев. В последней версии проекта нового генплана территория леса вновь оказалась в зоне застройки.

Как сообщает редакции депутат со ссылкой на «строительного» вице-мэра Алексея Кондратьева, потенциальный застройщик намерен осуществить компенсационную высадку деревьев. Однако формат «минус зеленая зона, плюс жилая застройка» ни местных жителей, ни депутата не устраивает. Виктор Стрельников, по его словам, намерен и дальше поднимать данный вопрос и требовать внести в генплан соответствующие изменения.

Это уже вторая с начала 2021 года скандальная история с зелеными зонами города — и вновь в Советском районе Новосибирска. Как уже сообщалось ранее, перспектива строительства досугового центра на части территории потенциального сквера на улице Демакова спровоцировала протест местных жителей и поддерживающих их депутатов, избранных от Советского района. На сессии регионального парламента депутаты приняли решение обратиться в облпрокуратуру с просьбой оценить проведенную сделку . В механизме продажи прокуроры не нашли ничего противозаконного, но проверка всех обстоятельств сделки продолжается.

Генплан Новосибирска с поправками передали на рассмотрение депутатам в конце февраля. В мэрии рассчитывают, что горсовет примет откорректированный проект на мартовской сессии.

По данным Seldon.Basis, директором ООО «Д54 Развитие» является Михаил Ковалев. Он также возглавляет компанию ООО «Д54 Эрнест» (деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика), создана в январе 2021 года. Учредитель обеих компаний — Николай Поздняков. Он является совладельцем московских компаний ООО Строительно-инвестиционная компания «САС», ООО «Кожевнический 2», ООО «Нью Сити Девелопмент Групп». Ранее в число совладельцев «Д54 Развитие» входил Владимир Иванович Фельдбуш, он же был директором компании. В прошлом созыве депутатом горсовета Новосибирска был Александр Владимирович Фельдбуш («Единая Россия») — на тот момент замдиректора ООО «Росбилд». На выборах 2020 год он проиграл Светлане Каверзиной (коалиция «Новосибирск 2020»).