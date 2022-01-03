Рекламодателям

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

  • 03/01/2022, 15:00
Новости компаний
Самые интересные тренды на рынке рекламы — оценка эксперта.

— Рекламные форматы расширяются, становятся более интерактивными, вовлекающими. При этом внимание пользователя ограниченно, поэтому сегодня задача каждого рекламодателя — поймать тот момент, когда потенциальный клиент готов что-то услышать, когда ему это действительно интересно. И донести информацию теми словами, тем креативом и по тому каналу, который может способствовать хорошему отклику, — комментирует перспективные тренды на рынке рекламы директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.

К ключевым факторам, которые окажут серьезное влияние на рынок, эксперт отнесла ужесточение требований к сохранности персональных данных. В частности, сейчас многие компании отказываются от cookies. Им на замену приходят e-mail, номера телефонов, идентификационные номера устройств пользователей. В результате сквозная аналитика будущего будет привязана не к сookies, а к новым ID, что приведет к разработке новых платформ кросс-канальной аналитики рекламы.

— Рекламодатель будет понимать, что пользователь увидел рекламу по телевизору, после — обратил внимание на рекламное размещение в интернете, потом получил push-уведомление в мобильном приложении или СМС-сообщение с каким-то предложением об акции — и в итоге совершил покупку. Возможность оценивать кросс-канальную эффективность, кросс-канальную частоту размещений, делать рекомендации — это и есть то самое будущее, в которое мы идем, — прогнозирует Мельникова. — Наша компания также уделяет большое внимание защите личных данных пользователей. Мы взаимодействуем только с агрегированными, деперсонализированными данными. В МТС работает команда из более 300 специалистов в области искусственного интеллекта и Big Data. И это, пожалуй, одна из лучших команд в стране, которая может не просто сегментировать аудиторию, но и строить предиктивные модели, показывающие, кто и в каком периоде потенциально может заинтересоваться тем или иным приобретением.

По ее словам, сегодня МТС располагает информацией о 65 млн экосистемных пользователях, и их число постоянно растет.

Еще один тренд — поиск решений, которые позволят анализировать, какой канал рекламы дает более качественный результат и отдачу, какой микс каналов становится максимально эффективным.

— Крупный бизнес использует эти технологии уже сейчас. В будущем такие модели и платформы станут доступны для малого бизнеса. Уже сейчас компания МТС является лидером в этом сегменте. Платформа «МТС Маркетолог» дает возможность использовать наработки крупного бизнеса для самообслуживания и самостоятельного запуска рекламных кампаний для малых и средних предприятий, — поясняет Елена Мельникова.

Будущее рекламы, по оценке эксперта, за технологиями виртуальной реальности. Тестируя этот канал продвижения, МТС в 2021 году размещала рекламу в VR-приложениях, в играх на виртуальной наружной площадке.

—  Недавно запустили проект с инструментом Web AR, когда клиенту совершенно не нужно скачивать никакое мобильное приложение, а можно просто зайти на сайт и прогуляться по виртуальным улицам, увидеть, как летают дроны, ездят автомобили будущего. Это очень увлекательно, интерактивно, мне кажется, это стоит попробовать, — говорит директор по рекламным технологиям МТС. —  В целом, считаю, с технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения, с появлением все больших и больших методов оценки эффективности рекламы станет меньше, она будет более точной, релевантной и будет меньше раздражать пользователей.

Материал и фото эксперта предоставлены пресс-службой МТС

Фото: pixabay.com автор: Achinbm

1 030

Рубрики : Инновации Телекоммуникации

Регионы: Россия

Теги : телеком рынок рекламы инновации


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Сибирский девелопер получит от Банка ДОМ.РФ около 1,5 млрд рублей для возведения ЖК в Томске

29/12/2021, 18:50

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

21/12/2021, 17:05

Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

21/12/2021, 14:18

Актуальный разговор

Интервью

«Сегодня покупка недвижимости — это, скорее мода, чем потребность»

Все материалы
Лента новостей

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

03/01/2022, 12:00

В первые дни января в Новосибирске состоится традиционный фестиваль снежных скульптур

02/01/2022, 10:00

Налог для самозанятых: что показал эксперимент?

01/01/2022, 12:00

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

01/01/2022, 10:00
Популярное

С 1 января россияне смогут оформить новый налоговый вычет за занятие спортом

30/12/2021, 10:58

Зарегистрировать рождение ребенка и оформить развод теперь разрешается в любом ЗАГС России

30/12/2021, 10:14

Магнитные бури в январе 2022 года

30/12/2021, 10:00

Польза чая — зеленого, белого и травяного

30/12/2021, 09:47

Как избавиться от похмелья после Нового года

29/12/2021, 13:22

Эксперты рассказали, как сэкономить на ипотеке в 2022 году

29/12/2021, 11:52

Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей

28/12/2021, 14:58
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Лучшие в России – Компании и Персоны года» в номинации «Медийный банк»

30/12/2021, 15:45

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших потребительских кредитов

30/12/2021, 11:12

Руководитель Сибирского филиала банка «Открытие» Вячеслав Брюханов стал Персоной года в банковской сфере по версии делового издания «Континент Сибирь»

29/12/2021, 14:56

ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса

29/12/2021, 12:01

Оформите цифровую карту и получайте кешбэк за онлайн-покупки

29/12/2021, 11:55

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

Важнейшие изменения законодательства в 2022 году: налоги, льготы, ужесточение контроля за бизнесом

Семь крупнейших уральских компаний ФАС признала виновными в картельном сговоре на 2,7 млрд рублей

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

Финансы

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

Какие «новогодние» несчастные случаи и травмы страховщики не будут оплачивать?

К Пенсионному фонду переходят полномочия по предоставлению ряда мер соцподдержки

На каких акциях в 2021 году инвесторы заработали больше всего?

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

Политика

Новости Новосибирской области

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Недвижимость

Новости Новосибирска

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

МегаФон назвал самые любимые праздники новосибирцев

Бизнесу мало голоса и данных: Tele2 рассказала об итогах 2021 года в корпоративном сегменте

Более семи тысяч бердских семей получили скоростной домашний интернет от МТС

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Транспорт

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

Медицина

Новости Новосибирской области

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

В первые дни января в Новосибирске состоится традиционный фестиваль снежных скульптур

Какие «новогодние» несчастные случаи и травмы страховщики не будут оплачивать?

К Пенсионному фонду переходят полномочия по предоставлению ряда мер соцподдержки

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска