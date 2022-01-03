Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

— Рекламные форматы расширяются, становятся более интерактивными, вовлекающими. При этом внимание пользователя ограниченно, поэтому сегодня задача каждого рекламодателя — поймать тот момент, когда потенциальный клиент готов что-то услышать, когда ему это действительно интересно. И донести информацию теми словами, тем креативом и по тому каналу, который может способствовать хорошему отклику, — комментирует перспективные тренды на рынке рекламы директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.

К ключевым факторам, которые окажут серьезное влияние на рынок, эксперт отнесла ужесточение требований к сохранности персональных данных. В частности, сейчас многие компании отказываются от cookies. Им на замену приходят e-mail, номера телефонов, идентификационные номера устройств пользователей. В результате сквозная аналитика будущего будет привязана не к сookies, а к новым ID, что приведет к разработке новых платформ кросс-канальной аналитики рекламы.

— Рекламодатель будет понимать, что пользователь увидел рекламу по телевизору, после — обратил внимание на рекламное размещение в интернете, потом получил push-уведомление в мобильном приложении или СМС-сообщение с каким-то предложением об акции — и в итоге совершил покупку. Возможность оценивать кросс-канальную эффективность, кросс-канальную частоту размещений, делать рекомендации — это и есть то самое будущее, в которое мы идем, — прогнозирует Мельникова. — Наша компания также уделяет большое внимание защите личных данных пользователей. Мы взаимодействуем только с агрегированными, деперсонализированными данными. В МТС работает команда из более 300 специалистов в области искусственного интеллекта и Big Data. И это, пожалуй, одна из лучших команд в стране, которая может не просто сегментировать аудиторию, но и строить предиктивные модели, показывающие, кто и в каком периоде потенциально может заинтересоваться тем или иным приобретением.

По ее словам, сегодня МТС располагает информацией о 65 млн экосистемных пользователях, и их число постоянно растет.

Еще один тренд — поиск решений, которые позволят анализировать, какой канал рекламы дает более качественный результат и отдачу, какой микс каналов становится максимально эффективным.

— Крупный бизнес использует эти технологии уже сейчас. В будущем такие модели и платформы станут доступны для малого бизнеса. Уже сейчас компания МТС является лидером в этом сегменте. Платформа «МТС Маркетолог» дает возможность использовать наработки крупного бизнеса для самообслуживания и самостоятельного запуска рекламных кампаний для малых и средних предприятий, — поясняет Елена Мельникова.

Будущее рекламы, по оценке эксперта, за технологиями виртуальной реальности. Тестируя этот канал продвижения, МТС в 2021 году размещала рекламу в VR-приложениях, в играх на виртуальной наружной площадке.

— Недавно запустили проект с инструментом Web AR, когда клиенту совершенно не нужно скачивать никакое мобильное приложение, а можно просто зайти на сайт и прогуляться по виртуальным улицам, увидеть, как летают дроны, ездят автомобили будущего. Это очень увлекательно, интерактивно, мне кажется, это стоит попробовать, — говорит директор по рекламным технологиям МТС. — В целом, считаю, с технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения, с появлением все больших и больших методов оценки эффективности рекламы станет меньше, она будет более точной, релевантной и будет меньше раздражать пользователей.

Материал и фото эксперта предоставлены пресс-службой МТС