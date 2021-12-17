Характерной особенностью 2021 года для Новосибирской области стали корпоративные конфликты

— В 2021 году адвокаты и юристы без работы не сидели, и, я бы сказала, наметился целый ряд очень тревожных для предпринимателей трендов.

— Очень много было споров, связанных со сферой банкротства. Ситуация такова, что сейчас если у бизнеса все плохо и он банкротится, то к этим проблемам оказываются причастны все его многочисленные контрагенты. Наш законодатель выстроил систему таким образом, что фактические каждое предприятие в любой момент может оказаться в периметре чужого банкротства. А если банкроты до последнего ведут хозяйственную деятельность, в том числе в процедурах банкротства, то попадание контрагентов будет стопроцентным. К примеру, в 2020 году мы на всю страну прогремели историей с поставщиками компании «Холидей». Сегодня такие прецеденты встречаются повсеместно. К нам, как к адвокатскому бюро, тоже приходят запросы от конкурсных управляющих, и здесь мы находимся в равной ситуации со своими клиентами: по мнению твоего банкротного контрагента: чем лучше у тебя дела, тем больше у тебя денег, и тем выше вероятность, что с тебя можно что-то получить по таким запросам. Нам тоже говорят: «Вам перечислили деньги ни за что. Будьте добры — верните обратно».

— Еще одни грустный тренд для предпринимателей — очень много уголовки, и мы ожидаем новый виток таких дел. Прежде всего, это обусловлено крупной техногенной катастрофой на Кузбассе на шахте Листвяжная, которая привела к большому количеству смертей. Сейчас все опасные производства ждут проверки.

— Еще одна проблема связана с налогами. Наши предприниматели привыкли, что глубина риска налоговой проверки составляет 3 предшествующих года. В крайнем случае, как думает бухгалтер, по правилам бухгалтерского учета он может выбросить документы через 5 лет после их хранения — и все вопросы закрыть. К сожалению, это далеко не так. Глубина уголовной проверки по тяжким преступлениям, а все что касается крупной суммы денежных средств относится к тяжким преступлениям, — это 10 лет. Уже никто не помнит сделки, которые проводились 5-10 лет назад, о чем там шла речь и какие были обстоятельства, но к вам могут прийти и спросить про эти сделки.

— В очень большой зоне риска находится все, что касается госзакупок и гособоронзаказа. Здесь предприятия находятся между двух огней. С одной стороны, у нас говорят, что малый бизнес и ИП должны активно заходить в эти сферы, с другой — как только контролирующий орган видит в них «упрощенцев» или ИП, то вытрясет из них всю душу. Считается, что это особая зона риска, так как является способом обналички. Даже если эти компании и ИП зарекомендовали себя как надежные контрагенты, если у них есть производственные мощности и ресурсы… Как только они заходят в ГОЗ — они заходят в зону высокого риска. Недавно к нам было обращение клиента, столкнувшегося с исками по уже ликвидированной компании, так как она попала с радиус проверок.

— Очень распространенной историей сегодня являются проблемы, которые выявляются при смене команды. Пока работают одни люди, кажется, что они со всеми контрагентами взаимодействуют нормально, при любых вопросах можно договориться, пойти на встречу, подписать задним числом. А при смене команды начинается много вопросов.

— Характерной особенностью 2021 года для Новосибирской области стали. Тут мы снова прогремели на всю страну. Впрочем, таких дел много и в других регионах России.

Корпоративные конфликты — это всегда судебные споры и уголовка. Причем для многих компаний пандемия стала лакмусовой бумажкой проверки акционеров. У каких-то предприятий все было плохо, и собственники начинали искать виноватого, другие, наоборот, вошли в эру развития, у них появилось много денег, но собственники не смогли договориться, как их делить, либо они вдруг посчитали свои доли в компании несправедливыми.

Иногда складывается поистине фантазийная ситуация. Казалось бы, законодатель дал много возможностей предпринимателям, чтобы договариваться, но, к сожалению, корпоративные споры не исчезают из картины мира.

Прогнозы на 2022 год

В наступающем году мы ожидаем рост количества уголовных дел, в том числе по итогам проверок в сфере промышленной безопасности. У нас уже пошли запросы на консультации по таким делам.

Также ожидаем рост количества банкротств. Напомню, в 2020 году на большой перечень компаний по ОКВЭДам был наложен запрет на банкротные действия. На мой взгляд, это было довольно странно, так как ОКВЭД далеко не всегда соответствует реальной деятельности предприятий. В 2021 году мы увидели много банкротств физических лиц, а в 2022 году ждем всплеска со стороны юридических.

Подготовила Юлия Данилова