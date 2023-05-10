Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

О том, что крупные российские банки начали повышать ставки по ипотеке, ранее сообщили РБК и Интерфакс. Так, по данным РБК, ставки по рыночным или льготным программам на новостройки и готовое жилье подняли с начала мая как минимум три игрока.

Редакция InfoPro54 опросила банки в Новосибирске о планах пересмотра ставок по ипотечным программам. В ВТБ на запрос редакции отметили, что на данный момент не намерены менять ставки по розничным кредитам, в том числе — по ипотеке. В кредитной организации подчеркнули, что текущий уровень ставок позволяет развивать спрос на розничное кредитование.

— Несмотря на то, что ставки по ипотеке на рынке в рамках базовых банковских программ находятся выше уровня в 10%, выдачи жилищных кредитов в этом году могут превысить уровень рекордного 2021 года. Спрос во многом удовлетворяют льготные программы, на которые сегодня приходится каждая вторая сделка, и которые позволяют оформить кредит по однозначным ставкам, даже ниже уровня ключевой, — уточнили в ВТБ.

В Абсолют Банке также заверили, что пока не намерены пересматривать ставки по ипотеке.

— Абсолют Банк не планирует повышать ставки. Они сохранятся у нас на прежнем уровне, — отметила заместитель руководителя Абсолют Банка в Новосибирске Виктория Панькова.

Она подчеркнула, что в настоящее время нет рыночных оснований для коррекции условий ипотечного кредитования.

— Регулятор оставил ключевую ставку на прежнем уровне, стоимость привлечения денежных средств с рынка также не изменилась. Единственное изменение — это повышение макропруденциальных требований по ипотечным кредитам с 1 мая, то есть регулятор обязал создавать повышенные резервы по кредитам с экстремально низкими ставками при покупке недвижимости по ДДУ, а также по кредитам с минимальным первоначальным взносом (10-15% от стоимости объекта) при покупке готового жилья, — комментирует Панькова.

Эксперт предположила, что повышение ставок, скорее всего, потребовалось тем банкам, которые активно работают с данными категориями кредитов. При этом, эксперт уверена, что эти изменения не приведут к росту ставок в целом по рынку.

— При ведении сбалансированной рисковой политики условия останутся прежними и, соответственно, не потребуется пересматривать ставки, — констатировала она.

Напомним, 28 апреля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, о том, что для обеспечения достижения цели 4% по инфляции в следующем году, ЦБ не видит в настоящий момент оснований для снижения ключевой ставки. По мнению аналитиков, кредитные организации вынуждены учитывать этот фактор при формировании ипотечных условий.

Ранее редакция рассказывала о том, что изменилось в законах с 1 мая: госзакупки, ипотека, пенсии.