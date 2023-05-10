Российские автодилеры предупреждают об увеличении срока ожидания импортных автозапчастей

По сообщению крупных российских автодилеров, срок ожидания импортных запчастей для иномарок среднего и премиального сегментов в некоторых случаях длился до шести месяцев, пишут «Известия».

Основная причина в задержках поставок комплектующих. Именно поэтому дилерам все чаще не удается уложиться в законные 45 дней для ремонта той или иной поломки. Преимущественно проблемы возникают с электронными блоками, кузовщиной, деталями интерьера, двигателями в сборе, головками блока цилиндров и агрегатами трансмиссии.

Также в дефиците уникальные детали, то есть те, которые может выпустить исключительно официальный производитель.

По словам директора по сервису «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, речь идет об оригинальных компонентах (например, двигателях), имеющих VIN-номер и маркировку производителя.

Кроме того, цены тоже демонстрируют рост. По сведениям сети автосервисов Fit Service, в сравнении с началом прошлого года уникальные автозапчасти подорожали в среднем в два раза, а комплектующие для популярных машин массового сегмента вроде Hyundai Solaris и Kia Rio – на 14%.

Согласно данным дилерской группы «Авилон», с начала текущего года цены на автозапчасти и аксессуары для авто увеличились в среднем на 5-10% в зависимости от бренда и категории.

Ранее редакция сообщала, что в России могут появиться станции быстрой замены батарей для электромобилей.