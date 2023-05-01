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Что изменится в законах с 1 мая: госзакупки, ипотека, пенсии

  • 01/05/2023, 09:40
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Что изменится в законах с 1 мая
В мае 2023 года вступят в силу несколько новых правил и законов.

Смягчение норм госзакупок

В мае изменений, затрагивающих бизнес, немного, самые заметные произошли в сфере госзакупок:

  • Электронные запросы котировок проведут при начальной максимальной цене контракта не выше 10 млн рублей. Сейчас лимит — 3 млн рублей.
  • Ограничение по годовому объему закупок через электронные запросы котировок снимут до 31 декабря 2026 года.
  • Ценовой порог для электронного магазина увеличат с 3 до 5 млн рублей. Такие закупки не будут учитывать в годовом объеме малых закупок в сфере культуры и медицины, но их ограничат суммой 100 млн рублей в год.
  • Установлена возможность проведения строительных закупок под ключ до 1 января 2025 года.
  • Предусмотрено сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком.

Штрафы за неуплату ЕНП

1 мая закончится отсрочка применения штрафа за неуплату налогов и за неудержание налоговым агентом НДФЛ, налога на прибыль и НДС. При отрицательном сальдо ЕНС компании выставляли требование, а при его неисполнении списывали деньги с банковского счета. Но не штрафовали.

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Напомним, отсрочка на привлечение к ответственности действовала, пока не кончилась декларационная кампания по итогам 2022 года.

До 1 мая штрафовали только в ситуации, когда по результатам проверки налоговики выявили занижение налоговой базы или базы по взносам либо иной неверный расчет налога, сбора, взносов.

Повышение ипотеки

С 1 мая Центробанк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков, говорится на сайте регулятора.

Эксперты считают, что банкам будет невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками, которым, вероятно, после введения этой меры ипотеку не одобрят или одобрят, но под более высокий процент.

— Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам, — считают в Центробанке.

По данным ЦБ, просроченная ипотечная задолженность на первичном рынке в Новосибирске за январь 2023 года выросла на 3%. За месяц объем просроченных долгов вырос на 6 млн руб., составив 208 млн руб.

Правила регистрации и использования товарных знаков ужесточили

С 29 мая вступают в силу поправки к четвертой части Гражданского кодекса РФ. Они запрещают регистрировать в стране товарный знак, который может ввести в заблуждение о месте производства товара. Нельзя будет также отчуждать исключительные права на товарный знак, если это может послужить причиной подобного заблуждения.

Под ограничения попадают не только названия географических объектов, но и созвучные слова.

Новые тарифы за переводы через СБП

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С 1 мая 2023 года Банк России обновил максимальные значения банковских тарифов за переводы через СБП.

Так, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и ряда других услуг, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств и товаров медицинского назначения межбанковская комиссия, уплачиваемая в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2% от суммы перевода, но не более 750 рублей за перевод.

А максимальная плата, взимаемая с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых по таким операциям составит не более 0,4% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за перевод.

При оплате жилищно-коммунальных услуг размер межбанковской комиссии составит 0,1% от суммы перевода (но не более 5 рублей), а размер платы, взимаемой банками с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 0,2% от суммы перевода (но не более 10 рублей).

По всем остальным операциям указанные комиссии составят 0,5% (но не более 1 100 рублей) и 0,7% (но не более 1 500 рублей), соответственно.

Регулятор особо уточнил, что для россиян оплата любых товаров и услуг через СБП остается бесплатной.

Новые правила доставки пенсии на дом

С 1 мая, доставлять пенсию наличными на дом или в кассе станет только «Почта России», закон об этом вступает в силу.

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Прежде этим занимались как «Почта России», так и иные организации. Как правило, они принадлежали банкам и менялись в зависимости от региона.

— С единым оператором доставки пенсий этот процесс станет более прозрачным и контролируемым, — рассказали в Минцифры РФ.

Переход на новые правила пройдет в автоматическом режиме, писать заявления пенсионерам для этого не нужно. Для тех, кто получает пенсии на карты или банковские счета, ничего не изменится.

Напомним, получателями страховых пенсий по старости в Новосибирской области являются 732 тысяч граждан (всего в регионе проживают 810 тысяч пенсионеров).

Горячее питание в школах станет обязательным

С 1 мая вступает в силу постановление правительства РФ «Об утверждении типовых условий контрактов на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Согласно документу, исполнитель услуг питания школьников обязан утверждать для каждой возрастной группы детей меню основного питания по согласованию с заказчиком. Отдельно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из детей.

Также кабмин запретил исключать из меню горячее питание. Еще одно требование — исполнитель обязан ежедневно отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды.

Напомним в октябре 2022 года родители школьников из Новосибирска оценили качество питания в столовых образовательных учреждений. Средняя оценка школьной еды составила 3,7 балла из 5. Матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,4 и 3,6 балла соответственно).

Ранее редакция сообщала, что правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы.

Фото: pixabay.com, mohamed_hassan

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Рубрики : Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : штрафы ЦБ Пенсия ипотека законопроект госзакупки


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