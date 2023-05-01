Что изменится в законах с 1 мая: госзакупки, ипотека, пенсии

В мае изменений, затрагивающих бизнес, немного, самые заметные произошли в сфере госзакупок:
1 мая закончится отсрочка применения штрафа за неуплату налогов и за неудержание налоговым агентом НДФЛ, налога на прибыль и НДС. При отрицательном сальдо ЕНС компании выставляли требование, а при его неисполнении списывали деньги с банковского счета. Но не штрафовали.
До 1 мая штрафовали только в ситуации, когда по результатам проверки налоговики выявили занижение налоговой базы или базы по взносам либо иной неверный расчет налога, сбора, взносов.
С 1 мая Центробанк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков, говорится на сайте регулятора.
Эксперты считают, что банкам будет невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками, которым, вероятно, после введения этой меры ипотеку не одобрят или одобрят, но под более высокий процент.
— Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам, — считают в Центробанке.
По данным ЦБ, просроченная ипотечная задолженность на первичном рынке в Новосибирске за январь 2023 года выросла на 3%. За месяц объем просроченных долгов вырос на 6 млн руб., составив 208 млн руб.
С 29 мая вступают в силу поправки к четвертой части Гражданского кодекса РФ. Они запрещают регистрировать в стране товарный знак, который может ввести в заблуждение о месте производства товара. Нельзя будет также отчуждать исключительные права на товарный знак, если это может послужить причиной подобного заблуждения.
Под ограничения попадают не только названия географических объектов, но и созвучные слова.
Так, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и ряда других услуг, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств и товаров медицинского назначения межбанковская комиссия, уплачиваемая в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2% от суммы перевода, но не более 750 рублей за перевод.
А максимальная плата, взимаемая с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых по таким операциям составит не более 0,4% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за перевод.
При оплате жилищно-коммунальных услуг размер межбанковской комиссии составит 0,1% от суммы перевода (но не более 5 рублей), а размер платы, взимаемой банками с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 0,2% от суммы перевода (но не более 10 рублей).
По всем остальным операциям указанные комиссии составят 0,5% (но не более 1 100 рублей) и 0,7% (но не более 1 500 рублей), соответственно.
Регулятор особо уточнил, что для россиян оплата любых товаров и услуг через СБП остается бесплатной.
С 1 мая, доставлять пенсию наличными на дом или в кассе станет только «Почта России», закон об этом вступает в силу.
— С единым оператором доставки пенсий этот процесс станет более прозрачным и контролируемым, — рассказали в Минцифры РФ.
Переход на новые правила пройдет в автоматическом режиме, писать заявления пенсионерам для этого не нужно. Для тех, кто получает пенсии на карты или банковские счета, ничего не изменится.
Напомним, получателями страховых пенсий по старости в Новосибирской области являются 732 тысяч граждан (всего в регионе проживают 810 тысяч пенсионеров).
С 1 мая вступает в силу постановление правительства РФ «Об утверждении типовых условий контрактов на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Согласно документу, исполнитель услуг питания школьников обязан утверждать для каждой возрастной группы детей меню основного питания по согласованию с заказчиком. Отдельно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из детей.
Также кабмин запретил исключать из меню горячее питание. Еще одно требование — исполнитель обязан ежедневно отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды.
Напомним в октябре 2022 года родители школьников из Новосибирска оценили качество питания в столовых образовательных учреждений. Средняя оценка школьной еды составила 3,7 балла из 5. Матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,4 и 3,6 балла соответственно).
Ранее редакция сообщала, что правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы.
Фото: pixabay.com, mohamed_hassan
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