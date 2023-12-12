Буйного мужчину, который убил соседа по даче, задержали в Новосибирске

В Мошковском районе Новосибирской области задержали жителя сибирской столицы за избиение оппонента до смерти.

— В отношении 47-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщили в СК по Новосибирской области.

Инцидент произошёл вечером 10 декабря текущего года в селе Мошково. Новосибирец Дмитрий приехал на свою дачу и ушел в запой. В один из таких дней он встретил на улице соседа. Между подозреваемым и его жертвой возник конфликт, закончившийся поножовщиной и смертью 40-летнего местного жителя.

Следователь готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста задержанному.

Ставший фигурантом уголовного дела 47-летний житель Новосибирска Дмитрий не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей.

Буйный сибиряк несколько лет держал в страхе не только своих жену и троих малолетних детей, но и соседей по многоэтажке в одном из районов Новосибирска.

Всем неугодным дебошир устраивал настоящий бытовой террор: гонял по двору с натаной, рубил казачьей шашкой колеса автомобилей во дворе и двери квартир, а также стрелял по живым мишеням из арбалета. Выходки неадекватного новосибирца попадали на камеры видеонаблюдения, однако обращаться в полицию родные и соседи боялись.

В страхе Дмитрий держал не только жильцов многоэтажки, но и соседей по даче, поджигая дома вместе со спящими людьми.

Осенью 2021 года многодетный отец пустился в бега. Задержать его удалось только спустя два года.

Ранее редакция сообщала о вооружённом новосибирце, устроившем стрельбу в ресторане около ТЦ «Сан-Сити».