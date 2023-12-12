Соседка погорельцев погибла после пожара в Новосибирске

Трагедия, приведшая к смерти сибирячки, произошла в пятиэтажке на ул. Объединения 31/1. Там загорелась одна из квартир.

— Вызову поступил в 13:29. На место выехали 6 единиц техники и 12 человек спасателей. Горела комната в квартире, где находились мать с трехлетним ребенком, — прокомментировали в МЧС региона.

Мать самостоятельно пыталась потушить пламя и получила ожоги рук. Малыш, к счастью, не пострадал. Предварительной причиной пожара могла стать елочная гирлянда.

Пожарные на лестничной клетке сверху обнаружили, надышавшихся дымом, соседей. Мужчина и женщина находились без сознания. Огнеборцам удалось привести в чувства одного из пострадавших, а вот женщину спасти не удалось.

Накануне три человека пострадали на пожаре в Новосибирске. Возгорание произошло в квартире на улице Советская.

Ранее редакция сообщала о том, что крыша жилого дома рухнула при пожаре в Новосибирске.