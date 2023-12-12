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Депутаты хотят вернуть деньги, украденные из энергосистемы Новосибирской области

  • 12/12/2023, 16:03
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Депутаты хотят вернуть деньги, украденные из энергосистемы Новосибирской области
Заксобранию предложили направить обращение в адрес Михаила Мишустина о том, чтобы в регион вернули миллиарды Абызова.

Итоги работы трех городов Новосибирской области в рамках альтернативной котельной рассмотрели на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента. Как отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев, выводы делать пока рано, но первые результаты уже оказались положительными.

— По результатам гидравлических испытаний 2023 года впервые за 15 лет произошло снижение дефектов на магистральных теплосетях на 3%. То есть за счет мероприятий, проведенных в рамках альткотельной, нам удалось остановить рост дефектов, — констатировал чиновник. — Сейчас мы зашли в аномальные морозы ― в Новосибирске есть отключения, но в основном это квартальные сети небольших диаметров, и мы устраняем повреждения в кратчайшие сроки. Так что решение о вхождении Новосибирска в ценовую зону было правильным.

Глава города Обь Павел Буковинин отметил, что после перехода на альткотельную предприятия теплоснабжения погасили долги, котельные получили акт готовности к сезону, и город вошел в него без потерь.

— Сейчас у нас есть экономия бюджетных средств, организация, которая может обеспечить энергобезопасность города, и инвестиции на проведение работ, — добавил он.

186934 К минусам Дмитрий Перязев, а также депутаты Заксобрания отнесли тот факт, что СГК с трудом справилась с резко возросшими объемами ремонтов. Так, отмечалось, что некоторые участки ушли на следующий год без благоустройства, а еще на части из них работы шли до самых холодов.

— В Новосибирске немного подзабыли, как работать с такими объемами, поэтому СГК пришлось искать подрядчиков во всех регионах России. Будем вспоминать, как осуществлять такие объемы перекладки, — добавил чиновник.

При этом в следующем году объемы ремонтов в рамках альткотельной снова вырастут. Как сообщил Игорь Лузанов, директор Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», в планах ― отремонтировать 33 км теплосетей. За 10 лет СГК планирует инвестировать в систему теплоснабжения области 19,2 млрд рублей в рамках альткотельной и почти 6 млрд в рамках тепловой концессии.

Депутат Вадим Агеенко напомнил, что вначале энергетики просили инвестиционную составляющую в 4,5%, но в итоге удалось сторговаться до 2,9%.

— Но даже это очень большие деньги, и чтобы их освоить, вам нужно готовить персонал, подрядчиков, чтобы горожане видели, что работа действительно идет, чтобы ежегодно не разрывались трубы на одном и том же месте, а все делалось качественно с первого раза, — говорит Агеенко. — Подходы к работе при таких объемах финансирования нужно кардинально менять. Вы теперь вынуждены показывать свои умения, и город вместе с вами, так как муниципалитет тоже взял на себя ответственность за альткотельную.

По данным департамента по тарифам Новосибирской области, для обеспечения модернизации с июля 2024 года для конечных потребителей тепло подорожает на 12,29% по угольным и на 13,91% по газовым источникам теплоснабжения.

— Это те деньги, которые будут направлены в теплосетевой комплекс городов, — добавил руководитель департамента Гарей Асмодьяров.

89869 Депутат Вячеслав Илюхин предложил коллегам еще один способ привлечь деньги в модернизацию энергосистемы области.

— Недавно с Абызова (Михаил Абызов, экс-собственник «СИБЭКО». ― Ред.) государство получило 20 млрд рублей. Это деньги, которые были украдены из энергосистемы Новосибирской области, о чем имеется решение суда, и которые собирались с населения, — подчеркнул Илюхин. — Давайте обратимся к Мишустину (Михаил Мишустин, премьер-министр России. — Ред.), чтобы деньги вернули тому, у кого украли — жителям Новосибирской области.

По его словам, эта сумма вполне сопоставима с объемом инвестиций, которые планирует вложить СГК в модернизацию энергосистемы Новосибирска в рамках альткотельной за 10 лет. Депутат также напомнил: ранее сообщалось о том, что из энергосистемы региона были похищены 32 млрд рублей. Он предложил вынести это предложение на рассмотрение декабрьской сессии.

В итоге комитет поручил проработать этот вопрос правовому департаменту регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что в уставной капитал Россетей передали акции новосибирских компаний. 

Фото freepik — frimufilms

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Сибэко Сибирская генерирующая компания СГК ремонт теплосетей Павел Буковинин Михаил Мишустин Михаил Абызов Игорь Лузанов Дмитрий Перязев Гарей Асмодьяров Вячеслав Илюхин Вадим Агеенко альткотельная


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