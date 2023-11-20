Буйного новосибирца сняли с поезда Москва – Чита

В один из вагонов поезда Москва–Чита был вызван наряд полиции в связи с неадекватным поведением пассажира. Буяном оказался 32-летний новосибирец. Доехать до пункта назначения ему помешали маты и алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Наряд полиции приехал на вызов и обнаружил 32-летнего новосибирца.

― С явными признаками алкогольного опьянения, ― отметили в сообщении.

Он обругал матом всех пассажиров вагона и проводников. А когда увидел людей в форме, то нисколько не смутился. На требование полицейских прекратить такое поведение, сквернословец не отреагировал.На пьяного мужчину был составлен протокол об административных правонарушениях.

В итоге ему назначили наказание в виде штрафа и ареста на пять суток.

Ране редакция сообщала о том, что рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали из-за сошедшего с ума пассажира.