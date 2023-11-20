Отмороженная: миниатюрная блондинка стала мастером по ремонту холодильников в Новосибирске

Юлия Братенкова по образованию — театральный режиссер. Ей бы в пору писать сценарии, ставить спектакли на сцене, проводить кастинги актеров. Но жизнь дала ей совсем другую роль. Неожиданно для себя Юля начала разбираться в бытовой технике. Постепенно увлечение превратилось в бизнес, а девушка стала единственным в городе мастером по ремонту холодильников «в юбке». Историей своего необычного хобби, ставшего работой и делом для души, сибирячка поделилась с журналистом Infopro54.

Все получилось само собой

Юля даже не думала, что случайное увлечение мужа станет ее профессией. Девушка вспоминает, что несколько лет назад в их квартире появилась первая сломанная стиральная машина.

― Мой муж работал тогда на заводе инженером. И однажды купил по объявлению старую машинку, начал ее ремонтировать. Я постоянно рядом крутилась. Процесс меня очень заинтересовал. Отремонтировали, продали. Потом еще и еще. С работы он уволился и начал заниматься только ремонтами. А я однажды попробовала починить холодильник — и получилось, ― рассказывает сибирячка.

А дальше Юля нашла себе учителя в лице мудрого мастера и начала целенаправленно получать опыт и знания. Через несколько месяцев она уже без подсказок и контроля могла справиться с любой поломкой в холодильнике.

― Сначала вся эта техника стояла у нас дома и в гараже, но спрос был настолько большим, что пришлось снимать помещение для сервиса и нанимать работников, ― говорит женщина.

Но трудиться обычным администратором или управляющей Юле не хотелось, она гармонично вписалась в весь рабочий процесс и даже стала выезжать к клиентам на заявки.

Разрушила стереотипы

Мастер признается, что сначала на нее очень странно реагировали хозяева сломанных холодильников. Только представьте: человек позвонил в службу сервиса, ожидает брутального мужчину с коробкой инструментов, а на пороге появляется хрупкая барышня с пушистыми ресницами.

― Обычно люди готовы видеть какого-нибудь деда в годах, а тут я. Женщины сильно удивляются, а мужчины относятся скептически, стоят за спиной и оценивают все мои действия. Иногда начинают скрыто фотографировать, пока я устраняю неисправность, и тут же пересылают в мессенджерах знакомым. Было даже, что хозяин ушел в соседнюю комнату и звонил кому-то со словами: «Вызвал я тут мастера, а пришла девчонка. Я в шоке». К счастью, с негативом мне не приходилось сталкиваться, все были адекватными. Ну и второе их удивление — когда холодильник снова начинает исправно работать. Тут, конечно, скептики уже проявляют больше доверия и не воспринимают меня как самозванку, ― делится опытом Юлия Братенкова.

Сибирячка также поспешила разрушить еще один стереотип о женщинах в этой профессии.

― Напрасно многие думают, что ремонт холодильника требует его эвакуации из квартиры. В основном все делается на месте, не надо никуда увозить. Я провожу диагностику, выявляю проблему, если не получается устранить сразу же, то заказываю запчасти и потом также их устанавливаю без транспортировки в сервис, ― говорит Юля.

Запчасти и все, что требуется для реанимации своей подопечной техники, женщина закупает сама в специализированных магазинах. Признается, что продавцы уже к ней привыкли и со многими получилось найти общий язык. А вот мастера-мужчины из числа покупателей частенько подшучивают и не верят, что перед ними коллега.

Недавно произошел комичный случай. Юлю в одном из магазинов сначала высмеял типичный дедушка-ремонтник, а потом, в конце обмена любезностями, изменил свои взгляды и даже совета попросил.

― Вообще в этой сфере у нас нет злой конкуренции. Мы часто меняемся деталями с коллегами из других мастерских, консультируем друг друга по телефону, выручаем как-то, ― признается необычный мастер.

Юле очень нравится вести дела в мужском коллективе. Говорит, что иногда ей все-таки делают поблажки, берегут и не разрешают поднимать тяжести. Из всех минусов в этой неженской профессии женщина нашла пока только один.

― Красивый маникюр и длинные ногти ― это теперь мечта. Ну и платье на выезд по заявке я тоже надеть не могу. Все остальное меня полностью устраивает, ― добавляет наша героиня.

«Лучше починить, чем покупать новый»

Юля уверена, что старая техника, зачастую даже еще со времен СССР, намного надежнее современной и импортной. Древние холодильники «ЗиЛы», «Атланты», «Бирюса» являются самыми качественными из своего рода.

― Мы ездим по заявкам по области, в отдаленные села и часто видим, что эти холодильники у людей даже зимой на улице исправно работают. Поставили в холодные сени, загрузили — и он функционирует. А вот современная техника очень нежная, плюс еще сделана не всегда на совесть. Как правило, отработает ровно год от своей гарантии, а потом все — ломается. Причины разные, часто изготовитель не заинтересован в долгом сроке службы. Например, в одной из марок я заметила, что алюминиевая трубка спаяна с медной. Конечно, спустя год она окисляется, ведь так нельзя делать. Но в любом случае технику всегда лучше починить, чем покупать новую, ― считает Юля.

Женщина также рекомендует не спешить выбрасывать на свалку сломанные холодильники. Даже если его нельзя отремонтировать, то другие запчасти могут подарить жизнь своим собратьям. Такую технику лучше сдавать в сервис в качестве донора.

О смене своей профессии молодая предпринимательница еще ни разу не пожалела. Она видит в своем деле не только способ заработать деньги, но и особую миссию ― помощь людям в решении бытовых проблем, а также снижение коэффициента массового потребления. Ведь если каждый человек не будет мчатся в магазин за новой стиральной машиной, холодильником и прочей габаритной техникой, выбрасывая сломанную, то наша планета получит верный шанс на очищение.