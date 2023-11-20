Проезд на маршрутках станет дороже в Новосибирске

От имени компании, обслуживающей маршрут №63, появилось объявление о поднятии цены на проезд. С первого декабря цена проезда увеличится до 50 рублей. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в Вконтакте.

В обслуживающей компании рассказали, что информации о каких-либо листовках с повышением цены за проезд не располагают.

— Пока никакой информации на этот счет нет. Не могу ничего вам сказать, — отметили в МУП «ПАТП-5».

Под постом люди активно обсуждают данное объявление.

— Вчетвером можно и на такси тогда) — По литру топлива на человека, примерно. — Ну это еще мало, кушать все хотят!

Также в комментариях люди рассказали, что подобное объявление размещено и на других маршрутах ― под номерами 29 и 72.

На сайте Управления городским транспортом жителей официально предупредили о повышении цены за проезд до 50 рублей на таких маршрутах, как: № 11, № 14, № 18 , № 19, № 29, № 29, № 44, № 44а, № 45, № 63.

Ранее редакция сообщала о том, что на замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей.