Проезд на маршрутках станет дороже в Новосибирске

От имени компании, обслуживающей маршрут №63, появилось объявление о поднятии цены на проезд. С первого декабря цена проезда увеличится до 50 рублей. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в Вконтакте.
В обслуживающей компании рассказали, что информации о каких-либо листовках с повышением цены за проезд не располагают.
— Пока никакой информации на этот счет нет. Не могу ничего вам сказать, — отметили в МУП «ПАТП-5».
Под постом люди активно обсуждают данное объявление.
— Вчетвером можно и на такси тогда)
— По литру топлива на человека, примерно.
— Ну это еще мало, кушать все хотят!
Также в комментариях люди рассказали, что подобное объявление размещено и на других маршрутах ― под номерами 29 и 72.
На сайте Управления городским транспортом жителей официально предупредили о повышении цены за проезд до 50 рублей на таких маршрутах, как: № 11, № 14, № 18 , № 19, № 29, № 29, № 44, № 44а, № 45, № 63.
Ранее редакция сообщала о том, что на замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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