Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали из-за сошедшего с ума пассажира

Инцидент произошел поздно вечером 8 августа на борту самолета авиакомпании S7. Рейс номер 5007 из Новосибирска в Санкт-Петербург пришлось задержать на два часа из-за странного поведения 39-летнего пассажира.

— Когда самолет начал движение по взлетной полосе, мужчина вскочил и стал требовать у бортпроводников остановить взлет. Он вел себя неадекватно, — рассказал Infopro54 источник знакомый с ситуацией.

Пассажиры рассказывают, что буйный человек выразил опасения, что его преследуют какие-то люди из ЧВК. Экипаж воздушного судна принял решение не продолжать полет с таким ненадежным клиентом.

— На борт поднялись сотрудники полиции, вывели пассажира из самолета и передали его бригаде медиков, — прокомментировали в Западно-Сибирском УВДТ на транспорте.

В медицинском учреждении диагностировали у буйного сибиряка психическое расстройство. Кроме того, стало известно, что мужчина недавно освободился из тюрьмы.