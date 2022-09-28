Букеты ирисов — когда и кому дарить?

Цветки яркого фиолетового, желтого, синего цвета и других всевозможных оттенков поражают своей вариативностью и необычной формой лепестков. Букет ирисов одновременно строгий и элегантный, но в то же время столь же утонченный и нежный. Преподнести такой необычный подарок можно на разные события, но на каких именно праздниках он будет более уместен, поделились флористы компании Magical Flower.

Букеты ирисов – универсальные решения для любых праздников

Ирис очень интересный и внешне, и исторически цветок, который у разных народов ассоциировался с различными силами, возможностями и предсказаниями. Жители европейских стран сравнивали этот цветок с силами и знамениями древнегреческой богини Ириды. В восточной части планеты ирисы считаются символами силы и отваги самураев. На первый взгляд, символичность ирисов противоречива. Однако именно из-за этого эти цветы одинаково подходят в качестве подарков и мужчинам, и женщинам:

Белые ирисы являются способом показать девушке свою истинную симпатию. В сочетании с желтыми прожилками на лепестках и сочными зелеными листьями, такой подарок становится по весеннему свежим и красочным. Для презента мужчинам более подходят синие ирисы. В букет достаточно включить 15-25 цветков, которые флористы соберут в вытянутую цветочную композицию, характерную для мужских букетов. В качестве оформления таких ансамблей можно использовать лаконичную крафт бумагу или декоративную сетку. Фиолетовые ирисы являются универсальными. Букеты из них можно презентовать родственникам, коллегам или друзьям.

К сожалению, период цветения этих уникальных представителей флоры ограничен и составляет всего 2-3 месяца. Начало цветения приходится на апрель, поэтому ирисовые букеты оптимально дарить именно в весенние праздники. В частности, композиции из разноцветных ирисов подходят для поздравлений:

С последним звонком или выпускным. При чем поздравлением будет символичным, поскольку одно из обозначений ириса – мудрость. Спортивных наставников с Днем Рождения или успешным завершением соревнований. Согласно восточным сказаниям, ирисы олицетворяют силу и отвагу воинов.

Презентовать букет из ирисов можно не только в честь праздника или знаменательного события, но и при преподнесении хороших новостей.