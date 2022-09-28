Букеты ирисов — когда и кому дарить?

Цветки яркого фиолетового, желтого, синего цвета и других всевозможных оттенков поражают своей вариативностью и необычной формой лепестков. Букет ирисов одновременно строгий и элегантный, но в то же время столь же утонченный и нежный. Преподнести такой необычный подарок можно на разные события, но на каких именно праздниках он будет более уместен, поделились флористы компании Magical Flower.
Ирис очень интересный и внешне, и исторически цветок, который у разных народов ассоциировался с различными силами, возможностями и предсказаниями. Жители европейских стран сравнивали этот цветок с силами и знамениями древнегреческой богини Ириды. В восточной части планеты ирисы считаются символами силы и отваги самураев. На первый взгляд, символичность ирисов противоречива. Однако именно из-за этого эти цветы одинаково подходят в качестве подарков и мужчинам, и женщинам:
К сожалению, период цветения этих уникальных представителей флоры ограничен и составляет всего 2-3 месяца. Начало цветения приходится на апрель, поэтому ирисовые букеты оптимально дарить именно в весенние праздники. В частности, композиции из разноцветных ирисов подходят для поздравлений:
Презентовать букет из ирисов можно не только в честь праздника или знаменательного события, но и при преподнесении хороших новостей.
Фото рекламодателя.
Реклама. Рекламодатель: Лядов Егор Дмитриевич
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы