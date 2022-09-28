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Новосибирские приставы не будут взимать долги с участников СВО

  • 28/09/2022, 18:01
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приостановка исполнительного производства в отношении участников СВО
Только нужно предъявить оригиналы или заверенные у нотариуса копии документов, которые подтвердят право на приостановку.

По сообщению пресс-службы ГУ ФССП России по Новосибирской области, ведомство поддержит должников-участников СВО и приостановит исполнительные производства полностью или частично.

По словам главного судебного пристава Новосибирской области Эдуарда Бабкова, чтобы исполнительное производство было приостановлено, нужно предъявить судебному приставу-исполнителю оригиналы или заверенные у нотариуса копии документов, которые подтвердят право на приостановку

— Это могут сделать представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от имени должников все действия, связанные с исполнительным производством, — пояснил он.

Кроме того, пристав имеет право лично инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны основания для подобной меры.

 

Ранее редакция сообщала, что мобилизованные россияне ежемесячно будут получать почти 200 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com — xspline

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : участники СВО судебный пристав приостановка исполнительного производства


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