ВТБ начал обменивать бонусы на рубли

ВТБ с октября начнет обменивать мультибонусы, накопленные в рамках программы лояльности, на рубли. Конвертация будет осуществляться через приложение в программе. ВТБ с октября начнет обменивать мультибонусы, накопленные в рамках программы лояльности, на рубли. Конвертация будет осуществляться через приложение в программе.

Курс для конвертации составит 0,85 рубля за 1 бонус. Перевод доступен с 1 мультибонуса, максимальный порог не ограничен. В банке считают, что сервис расширит возможности использования, полученного кешбэка.

Предложение рассчитано на клиентов ВТБ с положительным балансом мультибонусов, которые уже зарегистрированные в сервисе и активировали профили. Вне зависимости от того подключались они к обновленным условиям программы лояльности или нет. В банке ожидают высокий интерес со стороны клиентов, так как за четыре месяца с момента запуска измененной программы лояльности ВТБ, они накопили около 3 млрд мультибонусов.

— Чаще всего пользователи тратили их на оплату путешествий, оформление сертификатов и покупку товаров в каталоге программы, — отметил Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Напомним, ВТБ обновил программу лояльности 16 мая. Клиенты получили доступ к единой упрощенной системе начисления вознаграждений, которая предусматривает начисление мультибонусов при совершении покупок в популярных категориях. Новая программа позволяет большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений. Летом банк ускорил процесс начисления бонусов с одного месяца до пяти дней.

В обновленной программе банка кешбэк составляет от 2% до 4% за оплату картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте, либо магазинах одежды. Дополнительный бонус начисляется зарплатным клиентам — плюс 0,5% к основному проценту. ВТБ идет постоянное обновление каталога программы лояльности и партнеров, где можно потратить мультибонусы.