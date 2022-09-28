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ВТБ начал обменивать бонусы на рубли

  • 28/09/2022, 17:50
Монетизация проводится в рамках программы лояльности банка.
новости бизнесаВТБ с октября начнет обменивать мультибонусы, накопленные в рамках программы лояльности, на рубли. Конвертация будет осуществляться через приложение в программе.
Курс для конвертации составит 0,85 рубля за 1 бонус. Перевод доступен с 1 мультибонуса, максимальный порог не ограничен. В банке считают, что сервис расширит возможности использования, полученного кешбэка.
Предложение рассчитано на клиентов ВТБ с положительным балансом мультибонусов, которые уже зарегистрированные в сервисе и активировали профили. Вне зависимости от того подключались они к обновленным условиям программы лояльности или нет. В банке ожидают высокий интерес со стороны клиентов, так как за четыре месяца с момента запуска измененной программы лояльности ВТБ, они накопили около 3 млрд мультибонусов.
— Чаще всего пользователи тратили их на оплату путешествий, оформление сертификатов и покупку товаров в каталоге программы, — отметил Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.
Напомним, ВТБ обновил программу лояльности 16 мая. Клиенты получили доступ к единой упрощенной системе начисления вознаграждений, которая предусматривает начисление мультибонусов при совершении покупок в популярных категориях. Новая программа позволяет большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений. Летом банк ускорил процесс начисления бонусов с одного месяца до пяти дней.
В обновленной программе банка кешбэк составляет от 2% до 4% за оплату картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте, либо магазинах одежды. Дополнительный бонус начисляется зарплатным клиентам — плюс 0,5% к основному проценту. ВТБ идет постоянное обновление каталога программы лояльности и партнеров, где можно потратить мультибонусы.

Фото: pixabay.com

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Регионы: Сибирь

Теги : монетизация ВТБ бонусы


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