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«Ростех» вписывает свои технологии в нацпроекты в регионах

Договор о сотрудничестве подписали директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации и губернатор Новосибирской области.
  • 29/05/2019, 11:17
Автор: Евгения Серёгина
«Ростех» вписывает свои технологии в нацпроекты в регионах
2/3 оборудования, необходимого для нацпроектов, могут поставить отечественные предприятия.

Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса (РЭК) госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали договор о сотрудничестве. В рамках договора высокие технологии «Ростеха» будут участвовать в реализации крупных национальных проектов на территории региона. Часть этих разработок была представлена участникам форума «Продукты и решения радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех». Речь идет о новом медицинском оборудовании, цифровых системах контроля за сохранностью информации, системах безопасности в учебных учреждениях, в транспорте, общественных местах, электронных системах государственного и муниципального управления, астрономического оборудования. Всего, по информации «Ростеха», было представлено более 60 решений.

 Сибирский Федеральный округ очень важен для развития электронного комплекса нашей корпорации,  говорит Сахненко.  С одной стороны, регионы Сибири  это рынки с большим потенциалом. С другой стороны, здесь располагаются 16 предприятий комплекса, на которых работают свыше 10 тысяч человек. Они развиваются в тесном взаимодействии с промышленными компаниями округа, академическими структурами. Надеемся, что достигнутые в рамках нашей сегодняшней встречи договоренности станут базой для сотрудничества. Заявляем об участии во всех национальных проектах, так как имеем собственную продуктовую линейку.

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По словам директора РЭК, на реализацию нацпроектов в целом по стране выделено 25 трлн рублей. Часть будет реализовываться через Новосибирскую область.

 Мы заявляем о своей готовности и заинтересованности в том, чтобы стать партнером в развитии региональных структур и бизнеса, — говорит Сергей Сахненко. — Все наши комплексные предложения нацелены на улучшение качества жизни людей в округе и бизнес-климата. В Сибири вовлечение в работу местного кадрового потенциала и бизнес-структур будет обязательным. Данный подход, кроме реализации задач нашей стратегии развития, поможет создать дополнительные рабочие места и увеличит отчисления в бюджет.

В развитии предприятий области, в том числе «Ростеха», заинтересован и губернатор Андрей Травников. Об этом он заявил на предшествующем подписанию совещании и на пресс-подходе.

— На территории нашего региона исторически сложился радиоэлектронный кластер, представленный, в основном, предприятиями «Ростеха»,  говорит губернатор.  Мы, конечно, заинтересованы в развитии этих предприятий, в более широком участии отечественной индустрии в нацпроектах. 2/3 оборудования, необходимого для нацпроектов, могут поставить наши предприятия.

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Кроме того, соглашение, по мнению главы региона, подтолкнет к более активным действиям государственные институты и частные компании.

 Существует ошибочное мнение, что корень нашего отставания от импорта кроется в инертности государственных властных структур или структур, подконтрольных государству. Но мы видим, что инерция присуща и частным компаниям. Думаю, что мы способны изменить эту ситуацию. В 2019 году, кроме старта национальных, мы приступаем к реализации других проектов. Надеюсь, сможем сделать так, чтобы в них максимально участвовали отечественная наука, предприятия, в первую очередь, корпорации «Ростех»,  говорит Андрей Травников.

По мнению полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, нужно стремиться к тому, чтобы высокие технологии внедрялись в нацпроекты более комплексно. По его словам, сегодня этой комплексности недостаточно. Как считает полпред, недостаточно активно участвует в этом процессе Сибирское отделение РАН. Об этом Меняйло сказал и на совещании, и на пресс-подходе.

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 По результатам сегодняшней работы мы должны найти точки соприкосновения региональных и корпоративных интересов,  считает Меняйло.  Мы уже обсуждали этот вопрос с точки зрения реализации некоторых направлений. Реализация комплексная, там средства бюджета, средства госкорпораций. Это позволило бы разработать дорожные карты по внедрению той продукции в нашем регионе. Мы уже давно говорим о таких понятиях, как «Умный город», «Умный дом». Пока в комплексе такой реализации нет. У нас в Новосибирской области есть все возможности для этого.

По мнению экспертов, внедрение новых разработок и технологий в рамках нацпроектов имеет довольно глобальные для отечественной экономики цели.

 Как следует из структуры национальной программы «Цифровая экономика», возможности РЭК работают на достижение национальной цели  перехода сырьевой экономики к цифровой,  говорит заместитель гендиректора по развитию бизнеса ООО «НЦИ» Олег Попов. — Это осуществляется за счет использования государственными органами отечественного программного обеспечения и оборудования. Очевидна компетенция РЭК в таких нацпроектах, как информационные структуры, магистральное оборудование, комплексные решения по обработке и хранению данных, а также программы мониторинга объектов и оборудования.

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В качестве примера он привел проект «Информационная безопасность», предусматривающий контроль за утечкой информации. Другой пример  автоматизация структуры управления для повышения эффективности принятия государственных и управленческих решений.

Радиоэлектронный комплекс «Ростеха», по информации компании, включает в себя 362 предприятия в 35 регионах РФ. Сам «Ростех» включает шесть дивизионов, консолидированная выручка которых в 2018 году составила свыше 260 млрд рублей, в СФО – свыше 16 млрд. Базовые компетенции комплекса — автоматизированные системы управления, построение сетей и связей различного назначения, приборостроение (от телекоммуникационного оборудования до медицинской техники), СВЧ-электроника, фотоника, контрактное производство для коммерческого рынка. Компания активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией госуправления, промышленности, социальных отраслей, разработкой беспроводной связи.

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