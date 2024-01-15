Бухгалтер обманула Минобороны почти на 2 миллиона под Новосибирском

Жительницу города Бердска Новосибирской области суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно за мошенничество в отношении Минобороны России.

Так же суд обязал бывшего бухгалтера выплатить нанесенный военному ведомству ущерб в размере 1,9 миллиона рублей. Однако женщина не спешила рассчитываться, выплатив лишь часть долга — 828 тысячи. За дело взялись судебные приставы.

— В ходе проведения исполнительных действий было установлено место работы должника, а также наличие водительского удостоверения. Женщину предупредили, что в случае неисполнения решения суда задолженность будут высчитывать из заработной платы с места работы, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Испугавшись, что на новой работе о ее «грешках» узнают, бердчанка в течение недели полностью погасила долг.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Маслянино Новосибирской области, вернувшись из зоны Специальной военной операции, погасил задолженность по алиментам.