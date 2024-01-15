Карту опасных мест пребывания несовершеннолетних создадут в Новосибирской области

В Новосибирской области создадут цифровую карту опасных мест несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-службу правительства Новосибирской области.

— Пока работа по фиксации опасных объектов, реагированию, принимаемым мерам ведется вручную, — отметил Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи региона.

В этом году процесс будет оцифрован. Первоначальная задача нанести на карту водоемы, заброшенные и недостроенные здания, железнодорожные переезды, мосты, электростанции и другие техногенные объекты. Доступ к карте будет у специалистов.

— Кроме того, в связи с ростом числа утонувших в 2023 году, в том числе на неофициальных пляжах, в региональной платформе будет разработан отдельный функциональный модуль по мониторингу состояния безопасности на водных объектах, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что интерактивная карта пунктов приема вторсырья работает в Новосибирске.