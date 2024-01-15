Внешняя проверка подтвердила безопасность новосибирского приложения 2ГИС

В «Лаборатории Касперского» подтвердили отсутствие вредоносных компонентов в мобильном приложении 2ГИС для Android. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.
Эксперты проверили приложения и подтвердили отсутствие вредоносного кода.
— Проверка «Лаборатории Касперского» показала, что версии приложения 2ГИС не содержат вредоносный код. Сейчас на сайте apk.2gis.ru находятся версии 2ГИС для Android, которые не вызывают каких-либо сообщений от Google Play, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Google Play рассылал сообщения о вредоносности приложения 2ГИС. В сообщении было указано, что приложение пытается получить доступ к персональным данным.
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Фото: Freepik — nensuria
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